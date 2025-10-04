ASKİ SU KESİNTİSİ | 4 Ekim Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ankara'da 4 Ekim 2025 Cumartesi günü su kesintisi olacak mı? ASKİ tarafından yayımlanan duyuruya göre başkentin birçok ilçesinde planlı çalışmalar nedeniyle kesintiler yaşanacak. Peki, Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ve Gölbaşı ilçelerinde sular hangi saatlerde kesilecek, ne zaman geri gelecek? Vatandaşlar gün boyunca "Ankara'da sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4 Ekim Cumartesi su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? Detaylar haberimizde...

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ASKİ'nin açıklamasına göre, Yenimahalle, Etimesgut, Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde içme suyu hatlarında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacak.

ANKARA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER HANGİLERİ?