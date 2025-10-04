ASKİ SU KESİNTİSİ | 4 Ekim Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler!

Ankara'da 4 Ekim 2025 Cumartesi günü su kesintisi olacak mı? ASKİ tarafından yayımlanan duyuruya göre başkentin birçok ilçesinde planlı çalışmalar nedeniyle kesintiler yaşanacak. Peki, Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ve Gölbaşı ilçelerinde sular hangi saatlerde kesilecek, ne zaman geri gelecek? Vatandaşlar gün boyunca "Ankara'da sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4 Ekim Cumartesi su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? Detaylar haberimizde...
ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
ASKİ'nin açıklamasına göre, Yenimahalle, Etimesgut, Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde içme suyu hatlarında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacak.
ANKARA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER HANGİLERİ?
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 4.10.2025 00:10:00
Tamir Tarihi: 4.10.2025 23:55:00
Detay: DETAY :YOĞUN SU KULLANIMI VE YAŞANAN KURAKLIK NEDENİYLE SU DEPOLARINDAKİ SU SEVİYESİNİN DÜŞMESİ SONUCUNDA,BAZI MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR,SABIR ANLAYISINIZ İÇİN TESEKKÜR EDER VERMİŞ OLDUGUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERIZ
Etkilenen Yerler: H.OĞLAN B.EVLER FATIH MH HAVUZBASI MH İSTASYON MH MUZAFFER EKŞİ MH SEHITLIK MH
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 3.10.2025 13:45:00
Tamir Tarihi: 4.10.2025 10:00:00
Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. ÇANKAYA İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: - ÜNİVERSİTELİLER MAHALLESİ - SÖGÜTÖZÜ MAHALLESİ BİR KISMI - İŞÇİ BLOKLARI MAHALLESİ - ÇUKURAMBAR MAHALLESİ - ÇİĞDEM MAHALLESİ - KIZILIRMAK MAHALLESİ - BEYTEPE MAHALLESİ ÜST KOTLARI - ALACAATLI MAHALLESİ ÜST KOTLARI - AHLATLIBEL MAH VE İNCEK BULVARI ÜZERİNDEKİ KURUMLAR - MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 3.10.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 4.10.2025 15:00:00
Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. ÇANKAYA İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: 100.YIL, AŞIKPAŞA, AZİZİYE, ORAN, BADEMLİDERE,ZAFERTEPE, BAĞCILAR,İLKBAHAR ,KAZIM ÖZALP, BOZTEPE, BAYRAKTAR ,BÜYÜKESAT, HİLAL ,CEVİZLİDERE, CUMHURİYET, ANITTEPE, DEVLET, EHLİBEYT, EMEK, FİDANLIK, GAZİOSMANPAŞA, KEKLİK PINARI , MÜRSEL ULUÇ, MALAZGİRT ,GÖKKUŞAĞI, GÜVENEVLER, GÜZELTEPE, HARBİYE, İLKADIM, KIZILAY, KOCATEPE, KÜLTÜR, MALTEPE, MEŞRUTİYET, MURAT, NAMIK KEMAL, ÖVEÇLER, SEYRANBAĞLARI, TINAZTEPE,BALGAT , BAHÇELİEVLER, YUKARI BAHÇELİEVLER, YÜCETEPE MAHALLELERİ.
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 2.10.2025 20:40:00
Tamir Tarihi: 4.10.2025 23:00:00
Detay: İLİMİZİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEKTİR. YENİMAHALLE İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VE/VEYA SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: Yakacık mahallesi,Memlik ,Bağlar mevki , Yakacık ve Bağlar toki, Kuzeyyıldızı mahallesi , Hurdacılar sitesi , Karacakaya mahallesi Yuva mahallesi Turgut Özal mahallesi Serhat mahallesi Uğur Mumcu mahallesi Mehmet Akif Ersoy mahallesi Özevler mahallesi yukarı Yahyalar mahallesi yeşilevler mahallesi İvedik mahallesi inönü Çiğdemtepe mahallesi barıştepe mahallesi Kaletepe mahallesi burç mahallesi Avcılar mahallesi güventepe mahallesi Kayalar mahallesi Ergenekon mahallesi Pamuklar mahallesi Karşıyaka mahallesi Anadolu mahallesi barış mahallesi Esentepe mahallesi Yunus Emre mahallesi Demetevler mahallesi'nin bir kısmı Çamlıca mahallesi'nin bir kısmı tepealtı mahallesi ata mahallesi beştepe mahallesi susuz mahallesi
KEÇİÖREN
Arıza Tarihi: 3.10.2025 08:50:00
Tamir Tarihi: 3.10.2025 23:55:00
Detay: SAYIN ABONELERİMİZ, Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda oluşan arıza nedeniyle, yenileme çalışmaları yapıldığı için İvedik Arıtma Tesisi'ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve BAZI BÖLGELERDE GÜN İÇERİSİNDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: yükseltepe –karargahtepe-şehit Kubilay- sancaktepe –şefkat- baglarbaşı –kamil ocak- ayvalı -aşağı eğlence- atapark-etlik – basınevleri – esertepe – Ufuktepe- ovacık- yayla- bademlik- şenlik- uyanış- çaldıran -yeşilöz-aktepe- Yeşiltepe- kanuni –kalaba- baglum mahalleleri ve civarı
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 3.10.2025 14:25:00
Tamir Tarihi: 4.10.2025 15:00:00
Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. ÇANKAYA İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: - ÇAYYOLU MAHALLESİ - ALACAATLI MAHALLESİ - KORU MAHALLESİ - MUTLUKENT MAHALLESİ - ÜMİT MAHALLESİ - YAŞAMKENT MAHALLESİ - DODURGA MAHALLESİ - BEYTEPE MAHALLESİ ALT KOTLARI - KONUTKENT MAHALLESİ - AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 3.10.2025 15:00:00
Tamir Tarihi: 6.10.2025 08:00:00
Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. GÖLBAŞI İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: AHİBOZ,BALLIKPINAR,EYMİR,GAZİ OSMAN PAŞA,GÖKÇEHÖYÜK,HACI HASAN,HACILAR,HACI MURATLI,HALLAÇLI,İKİZCE,İNCEK,KARAGEDİK AYDIN,KARAGEDİK ERCAN,KARAOĞLAN,KARŞIYAKA,KIRIKLI,KIZILCAŞAR,KOPARAN,OĞULBEY,OYACA YEŞİLÇAM,OYACA AKARSU,ÖRENCİK,TAŞPINAR,TEPEYURT,TOPAKLI,YAĞLIPINAR,YAVRUCUK,YAYLABAĞ,YURTBEY MAHALLELERİ VE BAHÇELİ EVLER MAHALLESİNİN BİR KISMI.
POLATLI
Arıza Tarihi: 3.10.2025 20:00:00
Tamir Tarihi: 4.10.2025 10:00:00
Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ Sayın Abonelerimiz, İlçemizin su ihtiyacını karşılayan İvedik Su Arıtma Tesisi'nde su seviyelerinin düşük olması ve Ankara ilinin su ihtiyacının bir kısmını sağlayan Kesikköprü Ana İsale Hattı'nda meydana gelen arızalar nedeniyle İdaremiz tarafından yeni hat imalatı çalışmaları yürütülmektedir. Bu sebeple ilçemize yeterli miktarda su verilememekte olup, dönüşümlü su sağlama uygulamasına geçilmiştir. Bu kapsamda; 03.10.2025 Cuma günü saat 24:00'e kadar üst kotlarda basınç düşüklüğü ve kesintiler yaşanabilecektir. Ayrıca, 04.10.2025 Cumartesi günü 00:00–10:00 saatleri arasında depolar stok durumuna alınacağından, ilçemiz genelinde su kesintisi uygulanacaktır. Yaşanabilecek aksaklıklardan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: İLÇE MERKEZİNİN TAMAMI
KAZAN
Arıza Tarihi: 3.10.2025 15:00:00
Tamir Tarihi: 5.10.2025 08:00:00
Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. ÇANKAYA İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: SARAY MAHALLESİ KERESTECİLER SANAYİ SİTESİ, SARAY KENT SANAYİ SİTESİ GİMAT SANAYİ SİTESİ ANSA SANAYİ SİTESİ BAYRAKTAR CADDESİ GIDACILAR CADDESİ AKSOY CADDESİ GÖK KUŞAĞI CADDESİ BAĞLI SOKAKLAR
MAMAK
Arıza Tarihi: 3.10.2025 15:00:00
Tamir Tarihi: 6.10.2025 08:00:00
Detay: DETAY : ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. MAMAK İLÇESİ GENELİ BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ VEYA BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞAYACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: MAMAK İLÇESİ GENELİ
SİNCAN
Arıza Tarihi: 3.10.2025 17:00:00
Tamir Tarihi: 4.10.2025 12:00:00
Detay: İLİMİZİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEKTİR. SİNCAN İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VE/VEYA SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: YENİHİSAR, BEYOBASI, ÇOKOREN, MALİKÖY
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 3.10.2025 17:30:00
Tamir Tarihi: 6.10.2025 23:00:00
Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEMEKTİR. ALTINDAĞ İLÇESİ GENELİNDE 03.10.2025 15:00 İLE 06.10.2025 SAAT 23:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: Su Kesintisinden Etkilenen Yerler: Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım, Ulubey Önder,Aydınlıkevler ve Hacettepe Baraj mahalleleri
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 3.10.2025 22:00:00
Tamir Tarihi: 4.10.2025 06:30:00
Detay: Sayın Abonelerimiz; Aşırı sulama ve kuraklık nedeniyle kuyularımızdaki debi sorunumuz devam etmektedir. Su tüketiminin ölçülü yapılması ve Sularımızın sınırlı olması nedeniyle ilave su kaynak çalışmalarımız devam etmektedir. Depo seviyelerinin düşmesi sebebiyle Su Kesintisi Uygulanacaktır. Tesislerimizde herhangi bir Arıza Yoktur. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, Zafer Mahallesi, Ayvaşık mahallesi (BİR KISMI)
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 3.10.2025 18:00:00
Tamir Tarihi: 4.10.2025 13:00:00
Detay: İLİMİZİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEKTİR. YENİMAHALLE İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VE/VEYA SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: Aşağı Yahyalar mahallesi 1341 ve 1548 sokak 1323 CAD ivedik OSB Turgut Özal mahallesi 2263 sokak civarı 1467 CAD arası
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 3.10.2025 19:30:00
Tamir Tarihi: 4.10.2025 15:00:00
Detay: Ankara İlinin su ihtiyacının bir kısmını karşılayan Kesik Köprü hattında meydana gelen arızalardan kaynaklı olarak idaremiz tarafından yeni hat imalatı yapılmaktadır. Bu nedenle hatlarımıza yeterli su verilemeyecek olup, ilimiz genelinden dönüşümlü su sağlama uygulamasına geçilmiştir. Buna bağlı olarak Çankaya ilçesi tarafından yapılan kesintiden Etimesgut İlçesindeki sınır mahallelerde etkilenmektedir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Erler Mahallesi, Fatih Sultan Mahallesi, Orhun Mahallesi, (Etimesgut ilçe sınırlarında kalan) Yaşam kent Mahallesi
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 3.10.2025 20:00:00
Tamir Tarihi: 4.10.2025 09:00:00
Detay: Ankara ilinin su ihtiyacının bir kısmını karşılayan Kesik Köprü hattında meydana gelen arızalar nedeniyle idaremiz tarafından yeni hat imalatı yapılmaktadır. Bu nedenle hatlarımıza yeterli su verilemeyecek olup, ilimiz genelinde dönüşümlü su sağlama uygulamasına geçilmiştir. Aşırı su tüketimi ve yüksek kotlara su iletilememesi nedeniyle, belirlenen saat aralıklarında su akışı normale dönecektir. Abonelerimizin bilgisine sunarız.
Etkilenen Yerler: Bağlıca Mahallesi bir kısmı ve Yeni Bağlıca Mahallesi Geneli
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 3.10.2025 23:30:00
Tamir Tarihi: 4.10.2025 09:00:00
Detay: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisi'ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: 30 Ağustos Mahallesi, Alsancak Mahallesi, Ahi Mesut Mahallesi, İstasyon Mahallesi ve Süvari Mahallesi
SİNCAN
Arıza Tarihi: 4.10.2025 07:30:00
Tamir Tarihi: 5.10.2025 08:00:00
Detay: Ankara İlinin su ihtiyacının bir kısmını karşılayan Kesik Köprü hattında meydana gelen arızalardan kaynaklı olarak idaremiz tarafından yeni hat imalatı yapılmaktadır. Bu nedenle hatlarımıza yeterli su verilemeyecek olup, ilimiz genelinde dönüşümlü su sağlama uygulamasına geçilmiştir.
Etkilenen Yerler: FATİH, GAZİOSMANPAŞA, TÖREKENT, MEVLANA, ULUBATLI HASAN, YUNUS EMRE, GÖKÇEK, AHİ EVRAN, AHİ EVRAN OSB, MALAZGİRT, PINARBAŞI, SARAYCIK, ERTUĞRULGAZİ, OSMANLI, TANDOĞAN, SELÇUKLU, YENİ ÇİMŞİT, OSMANİYE, YENİ PEÇENEK MAHALLELERİ.