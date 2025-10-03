CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Gelinim Mutfakta Hanife kimdir?

Gelinim Mutfakta Hanife kimdir?

Kanal D’nin sevilen gündüz kuşağı yarışması Gelinim Mutfakta, gelinlerin yemek yapma becerilerini sergilediği ve kayınvalidelerinin puanlarıyla değerlendirildiği bir yarışma programıdır. Yarışmada her gün farklı yemekler hazırlanır, gelinler hünerlerini ortaya koyarken kayınvalideler de eleştirilerini ve puanlarını veriyor. Gelinim Mutfakta Hanife kimdir? sorusunun cevabı merak ediliyor. İzleyiciler, Hanife'nin kaç yaşında ve nereli olduğunu araştırıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 16:23 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 11:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gelinim Mutfakta Hanife kimdir?

Gelinim Mutfakta Hanife kimdir? Yarışmadaki performansıyla ön plana çıkan Hanife, hem yarışma sırasında hem de sosyal medyada gündem yaratıyor. İzleyiciler, Hanife'nin Gelinim Mutfakta'daki maceralarını ve özel hayatına dair detayları da yakından takip ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta Hanife kimdir?

GELİNİM MUTFAKTA PROGRAMI NEDİR?

Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı yarışması Gelinim Mutfakta, gelinlerin yemek yapma becerilerini sergilediği ve kayınvalidelerinin puanlarıyla değerlendirildiği bir yarışma programıdır. Yarışmada her gün farklı yemekler hazırlanır, gelinler hünerlerini ortaya koyarken kayınvalideler de eleştirilerini ve puanlarını verir. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin, günün birincisi olur ve haftalık puanlamayla büyük ödül için yarışmaya devam eder. Program, eğlenceli sunumu, gerilim dolu anları ve aile ilişkilerini yansıtan yapısıyla izleyicileri ekran başına kilitlemektedir.

GELİNİM MUTFAKTA HANİFE KİMDİR?

Kanal D'nin yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın yarışmacılarından biridir. Evlidir.

Kahn'dan flaş Sane sözleri! "G.Saray'da yedek kalırsa..."
Fransız basını F.Bahçeli yıldıza dikkat çekti!
DİĞER
Okan Buruk'a Liverpool zaferi sonrası sürpriz talip! Dev maç sonrası harekete geçtiler...
CANLI ANLATIM | İsrail'den Sumud'un son teknesi Marinette'ye baskın! | Alıkonulan aktivistler nerede?
İspanyol basını Arda Güler'e övgü yağdırdı!
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! İstatistiklerde dibi gördü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Turan'dan savaşa son verin çağrısı! Arda Turan'dan savaşa son verin çağrısı! 12:38
Trabzonspor-Kayserispor maçının VAR'ı açıklandı! Trabzonspor-Kayserispor maçının VAR'ı açıklandı! 12:35
Sakaryaspor'a hükmen mağlubiyet! Sakaryaspor'a hükmen mağlubiyet! 12:32
İspanyol basını Arda Güler'e övgü yağdırdı! İspanyol basını Arda Güler'e övgü yağdırdı! 11:57
Nijerya'nın aday kadrosu açıklandı! Osimhen ve Ndidi... Nijerya'nın aday kadrosu açıklandı! Osimhen ve Ndidi... 11:36
Kahn'dan flaş Sane sözleri! "G.Saray'da yedek kalırsa..." Kahn'dan flaş Sane sözleri! "G.Saray'da yedek kalırsa..." 11:14
Daha Eski
Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 10:40
Trabzonspor - Kayserispor maçı yayın bilgisi! Trabzonspor - Kayserispor maçı yayın bilgisi! 10:23
Fransız basını F.Bahçeli yıldıza dikkat çekti! Fransız basını F.Bahçeli yıldıza dikkat çekti! 10:19
Berke Özer Fransa'da manşet oldu! Berke Özer Fransa'da manşet oldu! 09:58
Buruk'tan özel görüşme! "Derbiyi sen kazandıracaksın" Buruk'tan özel görüşme! "Derbiyi sen kazandıracaksın" 09:51
Ömer Üründül'den o isme övgü dolu sözler! Ömer Üründül'den o isme övgü dolu sözler! 09:30