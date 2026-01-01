CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Bugün Müge Anlı yok mu? 1 Ocak Müge Anlı neden yok?

Bugün Müge Anlı yok mu? 1 Ocak Müge Anlı neden yok?

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 1 Ocak günü ekranda olmaması izleyicilerin dikkatini çekti. “Bugün Müge Anlı yok mu?” sorusu sabah saatlerinden itibaren en çok aranan konular arasında yer aldı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 10:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugün Müge Anlı yok mu? 1 Ocak Müge Anlı neden yok?

ATV izleyicileri 1 Ocak Müge Anlı neden yok? ve Bugün Müge Anlı yayınlanıyor mu? sorularına yanıt arıyor. Hafta içi sabah kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 1 Ocak günü yayın akışında yer almadı. Müge Anlı'nın yeni bölümlerinin, tatilin ardından ATV ekranlarında kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Hafta içi her sabah ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 1 Ocak günü yayınlanmadı. Bu durum programın sıkı takipçileri tarafından merak konusu oldu.

MÜGE ANLI NEDEN YOK?

Hafta içi her sabah ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 1 Ocak günü yayınlanmadı. Bu durum programın sıkı takipçileri tarafından merak konusu oldu.

ATV YAYIN AKIŞI

06: 00 Aldatmak

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Oscar Çöllerde / Çizgi Film

10: 35 Adanın Büyüsü / Yabancı Sinema

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kim Milyoner Olmak İster? 1204.Bölüm

01: 30 Mutlu Aile Defteri / Yerli Sinema

ATV CANLI YAYIN

Türkiye Filistin için ayakta!
Milan'dan Fenerbahçe'ye Nkunku şartı! O teklife yanaşmıyorlar
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Bilal Erdoğan'dan Galata'da "Gazze" mesajı | CANLI YAYIN
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi!
F.Bahçe'den Almanya'ya stoper çıkarması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda'nın paylaşımına Haaland'dan esprili yanıt! Arda'nın paylaşımına Haaland'dan esprili yanıt! 01:20
Arda'nın paylaşımına Haaland'dan esprili yanıt! Arda'nın paylaşımına Haaland'dan esprili yanıt! 01:19
Sadettin Saran'dan seçim açıklaması! Sadettin Saran'dan seçim açıklaması! 00:53
Beşiktaş'tan Benfica'ya takas teklifi! Beşiktaş'tan Benfica'ya takas teklifi! 00:53
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! 00:53
TFF Süper Lig harcama limitlerini açıkladı! TFF Süper Lig harcama limitlerini açıkladı! 00:53
Daha Eski
G.Saray'dan flaş Sara kararı! G.Saray'dan flaş Sara kararı! 00:53
G.Saray'ın yeni yıldızı Osimhen'den! Lookman denmişti ancak... G.Saray'ın yeni yıldızı Osimhen'den! Lookman denmişti ancak... 00:53
TFF 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı! TFF 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı! 00:52
Göztepeli genç yıldız için Leipzig devrede! Göztepeli genç yıldız için Leipzig devrede! 00:52
Musaba transferinde flaş gelişme! Musaba transferinde flaş gelişme! 00:52
Cimbom'un genç yıldızına Süper Lig kancası! Cimbom'un genç yıldızına Süper Lig kancası! 00:52