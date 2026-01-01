Bugün Müge Anlı yok mu? 1 Ocak Müge Anlı neden yok?

ATV izleyicileri 1 Ocak Müge Anlı neden yok? ve Bugün Müge Anlı yayınlanıyor mu? sorularına yanıt arıyor. Hafta içi sabah kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 1 Ocak günü yayın akışında yer almadı. Müge Anlı'nın yeni bölümlerinin, tatilin ardından ATV ekranlarında kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Hafta içi her sabah ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 1 Ocak günü yayınlanmadı. Bu durum programın sıkı takipçileri tarafından merak konusu oldu.

MÜGE ANLI NEDEN YOK?

ATV YAYIN AKIŞI

06: 00 Aldatmak

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Oscar Çöllerde / Çizgi Film

10: 35 Adanın Büyüsü / Yabancı Sinema

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kim Milyoner Olmak İster? 1204.Bölüm

01: 30 Mutlu Aile Defteri / Yerli Sinema