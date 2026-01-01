Milan'dan Fenerbahçe'ye Nkunku şartı! O teklife yanaşmıyorlar

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun eski öğrencisi Christopher Nkunku için ısrarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin Fransız futbolcunun transferi için ısrarcı olduğu öğrenilirken, Milan'ın Nkunku için koyduğu şart ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 09:51
Fenerbahçe'de Sadettin Saran yönetimi bir yandan kongre kararı alırken diğer yandan da ara transferde kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor.

Tedesco'nun da çalışmayı çok istediği Christopher Nkunku'nun sarı-lacivertli formayı giymesi için tüm şartlar zorlanıyor ancak Fenerbahçe'nin bu transferdeki ısrarı Milan'ın 'Tok satıcı' rolünü oynamasına neden oluyor.

Tedesco, Leipzig'de birlikte çalıştığı eski forvetiyle özel bir görüşme yapıp, transfere ikna etti ama İtalyan ekibi de bu ısrarı gördüğü için şartları zorlaştırdı.

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla kiralama teklifine sıcak bakmayan kırmızı-siyahlılar, 35 milyon Euro ile kapıyı açarken bunu da peşin olarak istiyor. Takside yanaşmıyor.

SAKATA GELEBİLİR

Fenerbahçe'nin transferini çok istediği Nkunku'nun sakatlık geçmişi büyük bir riski de barındırıyor…

Fransız golcü, en büyük sakatlığını 2023-24 sezonunda dizinden yaşadı ve tam 110 gün sahalardan uzak kalıp 20 maç kaçırdı. Aynı sezon uyluk sakatlığı nedeniyle 68 gün yoktu. 14 maçta forma giyemedi.

2022-23'te lif yırtılması nedeniyle 40 gün takımdaki yerini alamayıp 8 maç kaçırdı. Yine o dönemde bağlarındaki yırtık nedeniyle 84 günlük süreçte 12 karşılaşmada oynayamadı.

Sakatlığını bu sezon 16 Ekim-22 Ekim tarihleri arasında ayağından yaşadı ancak sadece 1 maç kaçırdı.

