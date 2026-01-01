Milan'dan Fenerbahçe'ye Nkunku şartı! O teklife yanaşmıyorlar

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

Fenerbahçe'de Sadettin Saran yönetimi bir yandan kongre kararı alırken diğer yandan da ara transferde kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor.

Tedesco'nun da çalışmayı çok istediği Christopher Nkunku'nun sarı-lacivertli formayı giymesi için tüm şartlar zorlanıyor ancak Fenerbahçe'nin bu transferdeki ısrarı Milan'ın 'Tok satıcı' rolünü oynamasına neden oluyor.