CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan "Büyük Filistin Yürüyüşü"ne destek!

Okan Buruk'tan "Büyük Filistin Yürüyüşü"ne destek!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katıldı. Buruk, dikkat çeken ifadelere yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 10:09 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 10:17
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk'tan "Büyük Filistin Yürüyüşü"ne destek!

2026 yılının ilk gününde, Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katılanlar arasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da yer aldı.

Buruk, "Türk halkı olarak her zaman Filistin halkıyla birlikteyiz. Onların acılarını paylaşıyoruz, hep yanındayız. Biz de kendi adımıza burada destek olmak istedik. Birçok Galatasaray taraftarı ve diğer takımların taraftarları da burada. Çok anlamlı bir gün, biz de desteğimiz, gönlümüzü, kalbimizi onlara verdiğimiz göstermek istedik." ifadelerini kullandı.

Türkiye Filistin için ayakta!
Milan'dan Fenerbahçe'ye Nkunku şartı! O teklife yanaşmıyorlar
DİĞER
Galatasaray çözümü kiralamada buldu! Orta saha için rota İngiltere...
Bilal Erdoğan'dan Galata'da "Gazze" mesajı: Mücadele devam edecek | Batı'nın düştüğü nokta zillettir
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi!
F.Bahçe'den Almanya'ya stoper çıkarması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda'nın paylaşımına Haaland'dan esprili yanıt! Arda'nın paylaşımına Haaland'dan esprili yanıt! 01:20
Arda'nın paylaşımına Haaland'dan esprili yanıt! Arda'nın paylaşımına Haaland'dan esprili yanıt! 01:19
Sadettin Saran'dan seçim açıklaması! Sadettin Saran'dan seçim açıklaması! 00:53
Beşiktaş'tan Benfica'ya takas teklifi! Beşiktaş'tan Benfica'ya takas teklifi! 00:53
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! 00:53
TFF Süper Lig harcama limitlerini açıkladı! TFF Süper Lig harcama limitlerini açıkladı! 00:53
Daha Eski
G.Saray'dan flaş Sara kararı! G.Saray'dan flaş Sara kararı! 00:53
G.Saray'ın yeni yıldızı Osimhen'den! Lookman denmişti ancak... G.Saray'ın yeni yıldızı Osimhen'den! Lookman denmişti ancak... 00:53
TFF 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı! TFF 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı! 00:52
Göztepeli genç yıldız için Leipzig devrede! Göztepeli genç yıldız için Leipzig devrede! 00:52
Musaba transferinde flaş gelişme! Musaba transferinde flaş gelişme! 00:52
Cimbom'un genç yıldızına Süper Lig kancası! Cimbom'un genç yıldızına Süper Lig kancası! 00:52