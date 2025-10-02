CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? Az önce İstanbul'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? SON DAKİKA!

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? Az önce İstanbul'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? SON DAKİKA!

İstanbul’da deprem olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sabah saatlerinden bu yana sosyal medyada paylaşılan sarsıntı iddiaları sonrası gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesine çevrildi. Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen küçük çaplı depremler anlık olarak AFAD’ın internet sitesi üzerinden paylaşılıyor. Peki, İstanbul’da bugün deprem oldu mu, son dakika deprem açıklaması var mı? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 14:58 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 15:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? Az önce İstanbul'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? SON DAKİKA!

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA! İstanbul'da meydana gelip gelmediği araştırılan depremle ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileri yakından takip ediliyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, gün içinde meydana gelen sarsıntı iddiaları sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerini araştırıyor. Son depremler listesi her an güncellenirken, İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem olup olmadığı merak ediliyor. Peki, İstanbul'da bugün deprem oldu mu, AFAD son depremler listesi ne diyor? Peki, İstanbul'da bugün deprem oldu mu, son dakika deprem açıklaması var mı? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Büyüklük: 5.0 (Mw)

Yer: Marmara Denizi – Marmaraereğlisi (Tekirdağ) [18.24 km]

Tarih: 2 Ekim 2025

Saat: 14:55:04 (TSİ)

Enlem: 40.80361 N

Boylam: 27.925 E

Derinlik: 6.71 km

AHaber CANLI YAYIN

Casper - REKLAM
G.Saraylı yıldız zirvede! İşte en çok değer kazanan futbolcular
DİĞER
Domenico Tedesco'dan yıldız oyuncuyla özel görüşme! Yeni oyun liderini belirledi...
Son dakika: İstanbul'da şiddetli deprem! | Merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi | AFAD SON DEPREMLER
Oulai: Hakem F.Bahçe'yi korudu
Galatasaray'da Icardi tartışması! Taraftarlar...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray Beşiktaş maçının hakemi kim olacak? Galatasaray Beşiktaş maçının hakemi kim olacak? 14:55
Celta Vigo-PAOK maçı ne zaman? Celta Vigo-PAOK maçı ne zaman? 14:45
En değerli 11 belli oldu! En değerli 11 belli oldu! 14:37
G.Saraylı yıldız zirvede! İşte en çok değer kazanan futbolcular G.Saraylı yıldız zirvede! İşte en çok değer kazanan futbolcular 14:09
Porto-Kızılyıldız maçı ne zaman? Porto-Kızılyıldız maçı ne zaman? 13:01
1. Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı! 1. Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı! 12:51
Daha Eski
Fenerbahçe'de şok sakatlık! Fenerbahçe'de şok sakatlık! 12:41
Oulai: Hakem F.Bahçe'yi korudu Oulai: Hakem F.Bahçe'yi korudu 12:38
"Bütün Türk halkını ve kardeşlerimi selamlıyorum" "Bütün Türk halkını ve kardeşlerimi selamlıyorum" 12:33
Sturm Graz-Rangers maçı ne zaman? Sturm Graz-Rangers maçı ne zaman? 12:30
Galatasaray Beşiktaş derbisinde Icardi oynayacak mı? Galatasaray Beşiktaş derbisinde Icardi oynayacak mı? 12:22
20 futbolcunun ilk derbi heyecanı 20 futbolcunun ilk derbi heyecanı 12:17