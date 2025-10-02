İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? Az önce İstanbul'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? SON DAKİKA!

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA! İstanbul'da meydana gelip gelmediği araştırılan depremle ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileri yakından takip ediliyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, gün içinde meydana gelen sarsıntı iddiaları sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerini araştırıyor. Son depremler listesi her an güncellenirken, İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem olup olmadığı merak ediliyor. Peki, İstanbul'da bugün deprem oldu mu, AFAD son depremler listesi ne diyor? Peki, İstanbul'da bugün deprem oldu mu, son dakika deprem açıklaması var mı? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Büyüklük: 5.0 (Mw)

Yer: Marmara Denizi – Marmaraereğlisi (Tekirdağ) [18.24 km]

Tarih: 2 Ekim 2025

Saat: 14:55:04 (TSİ)

Enlem: 40.80361 N

Boylam: 27.925 E

Derinlik: 6.71 km