atv ŞİFRESİZ İZLE | Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri
Futbolseverler tarafından heyecanla takip edilen Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta maçları başladı. Turnuvaya devam etmek için son hafta maçlarıın kazanmaya çalışan ekiplerin mücadeleleri futbolseverler tarafından heyecanla takip ediliyor. Özellikle, "Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı canlı izle" konusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, atv nasıl izlenir? atv şifresiz mi? İşte, 4 Mart 2026 Çarşamba atv yayın akışı...
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 20:34
atv FREKANS BİLGİLERİ 2026
atv frekans bilgileri 2026 şöyle:
Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay ( Horizontal )
