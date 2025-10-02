Bursa deprem mi oldu? 📌2 Ekim az önce Bursa'da deprem oldu mu, kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli son depremler!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2 Ekim 2025'te Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası "Bursa'da deprem mi oldu?" sorusu gündeme geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Marmaraereğlisi merkezli sarsıntı İstanbul, Tekirdağ ve çevre illerde olduğu gibi Bursa'da da hissedildi. Vatandaşlar, depremin şiddeti ve son durumu araştırıyor. Peki, az önce deprem mi oldu? Bursa'da deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu? Detaylar haberimizde...

BURSA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, 2 Ekim 2025 günü saat 14.55'te Marmara Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.