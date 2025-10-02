Bursa deprem mi oldu? 📌2 Ekim az önce Bursa'da deprem oldu mu, kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli son depremler!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Bursa’da deprem olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2 Ekim 2025 tarihinde Marmara Denizi’nde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası gözler Bursa’ya çevrildi. Peki, 2 Ekim az önce Bursa'da deprem oldu mu, kaç şiddetinde oldu? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 15:15 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 15:17
2 Ekim 2025'te Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası "Bursa'da deprem mi oldu?" sorusu gündeme geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Marmaraereğlisi merkezli sarsıntı İstanbul, Tekirdağ ve çevre illerde olduğu gibi Bursa'da da hissedildi. Vatandaşlar, depremin şiddeti ve son durumu araştırıyor. Peki, az önce deprem mi oldu? Bursa'da deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu? Detaylar haberimizde...

BURSA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, 2 Ekim 2025 günü saat 14.55'te Marmara Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

