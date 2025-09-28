48 sporcu İsrail'in spor müsabakalarından men edilmesi için harekete geçti!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırıma tepkiler çığ gibi büyüyor.

Siyasetten sanata, bilimden spora her alandan topluluklar, katil İsrail'in gerçekleştirdiği soykırıma bir karşı duruş sergilerken, futbol dünyasında da somut hamleler gelmeye başladı.

Kısa süre önce, UEFA'nın İsrail'i uluslararası organizasyonlardan men etmesi için oylama yapılması gündeme gelmişti. Yeni bir hamleye sporcular imza attı.

BBC'nin haberine göre; 48 sporcu İsrail ve İsrail kulüplerinin tüm uluslararası müsabakalardan ihraç edilmesini talep eden bir dilekçeyi imzaladılar.

ÜNLÜ İSİMLER YER ALDI

Bu girişimin imzacıları arasında dünyaca ünlü futbolcular da yer aldı.

Monaco forması giyen Paul Pogba başta olmak üzere bir dönem Galatasaray formasını terleten Hakim Ziyech'in de bulunduğu isimlerin yanında, eski Ipswich kaptanı Sam Morsy yer aldı.

Rizespor'da oynayan Halil Dervişoğlu da tepki gösteren isimler arasında...

TFF DE MEKTUP YOLLADI

Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da İsrail'in tüm sportif müsabakalardan men edilmesi için, FIFA, UEFA ve dünyadaki tüm futbol federasyonu başkanlarına mektup yollayarak çağrıda bulundu.