CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 48 sporcu İsrail'in spor müsabakalarından men edilmesi için harekete geçti!

48 sporcu İsrail'in spor müsabakalarından men edilmesi için harekete geçti!

48 sporcudan oluşan bir grup İsrail ve İsrail kulüplerinin tüm uluslararası müsabakalardan ihraç edilmesini talep eden dilekçeyi imzaladılar.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 23:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
48 sporcu İsrail'in spor müsabakalarından men edilmesi için harekete geçti!

İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırıma tepkiler çığ gibi büyüyor.

Siyasetten sanata, bilimden spora her alandan topluluklar, katil İsrail'in gerçekleştirdiği soykırıma bir karşı duruş sergilerken, futbol dünyasında da somut hamleler gelmeye başladı.

Kısa süre önce, UEFA'nın İsrail'i uluslararası organizasyonlardan men etmesi için oylama yapılması gündeme gelmişti. Yeni bir hamleye sporcular imza attı.

BBC'nin haberine göre; 48 sporcu İsrail ve İsrail kulüplerinin tüm uluslararası müsabakalardan ihraç edilmesini talep eden bir dilekçeyi imzaladılar.

ÜNLÜ İSİMLER YER ALDI

Bu girişimin imzacıları arasında dünyaca ünlü futbolcular da yer aldı.

Monaco forması giyen Paul Pogba başta olmak üzere bir dönem Galatasaray formasını terleten Hakim Ziyech'in de bulunduğu isimlerin yanında, eski Ipswich kaptanı Sam Morsy yer aldı.

Rizespor'da oynayan Halil Dervişoğlu da tepki gösteren isimler arasında...

TFF DE MEKTUP YOLLADI

Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da İsrail'in tüm sportif müsabakalardan men edilmesi için, FIFA, UEFA ve dünyadaki tüm futbol federasyonu başkanlarına mektup yollayarak çağrıda bulundu.

REKLAM
"Adımın Fenerbahçe ile geçmesi..."
DİĞER
İngilizler, Ferdi Kadıoğlu'nu işaret etti! "Yeni transfer gibi..."
Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyım atandı
Fenerbahçe Kadıköy'de 2 golle güldü!
Okan Buruk açıkladı: Osimhen...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Adımın Fenerbahçe ile geçmesi..." "Adımın Fenerbahçe ile geçmesi..." 22:49
Sadettin Saran: Maçlardan sonra böyle konuşmayacağım! Sadettin Saran: Maçlardan sonra böyle konuşmayacağım! 22:44
Tedesco'dan Gökhan Gönül sözleri! Tedesco'dan Gökhan Gönül sözleri! 22:33
Archie Brown: Tutkumuzu saha içinde gösterdik! Archie Brown: Tutkumuzu saha içinde gösterdik! 22:29
İsmail Yüksek: Başkanımız bize moral verdi! İsmail Yüksek: Başkanımız bize moral verdi! 22:27
Barcelona liderliği kaptı! Barcelona liderliği kaptı! 22:24
Daha Eski
Arsenal 90+6'da 3 puanı kaptı! Arsenal 90+6'da 3 puanı kaptı! 22:08
Kayserispor ile Gençlerbirliği yenişemedi! Kayserispor ile Gençlerbirliği yenişemedi! 21:59
Fenerbahçe Kadıköy'de 2 golle güldü! Fenerbahçe Kadıköy'de 2 golle güldü! 21:58
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 21:30
Serik Spor ile Erzurumspor yenişemedi! Serik Spor ile Erzurumspor yenişemedi! 21:19
Bandırmaspor 3 puanı 3 golle aldı! Bandırmaspor 3 puanı 3 golle aldı! 21:17