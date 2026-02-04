CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 4 Şubat Sayısal Loto sonuçları

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 4 Şubat Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto tutkunlarının gözleri yine büyük çekilişte. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan büyük çekilişin 4 Şubat Çarşamba tarihli sonuçları merak ediliyor. Bu haftanın şanslı kişisi, büyük ikramiye almaya hak kazanacak. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişileri noter huzurunda yapılıyor ve MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanıyor. Peki bu haftanın kazanan numaraları belli oldu mu? İşte, 4 Şubat 2026 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 21:38
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 4 Şubat Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 4 Şubat Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları araştırılmaya devam ediyor. Büyük ikramiyenin kime isabet ettiği ve şanslı numaraların neler olduğu merak konusu oldu. Milli Piyango çevrim içi sisteminde yayınlanan Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı, kupon sahiplerinin biletlerini saniyeler içinde kontrol etmesine imkan tanıyor. Çekiliş sonuçları açıklandığında kazandıran numaralar, devreden miktar ve toplam ikramiye tutarları güncelleniyor. Peki, Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 4 Şubat 2026 Çarşamba Sayısal Loto sonuçları...

4 Şubat 2026 Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 4 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar, 4 Şubat Çarşamba günü saat 21.30'da düzenlenen çekilişin ardından belli oldu.

8-52-50-67-69-46

Joker: 64

SüperStar: 21

SONRAKİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 7 Şubat Cumartesi günü, saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

Çılgın Sayısal Loto 4 Şubat kazanan numaralar

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.
  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.
  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).
  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
AHaber CANLI YAYIN

Icardi'den tarihe geçen gol!
G.Saray-İstanbulspor | CANLI İZLE
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Başkan Erdoğan Kahire'de açıkladı: "Gazze'nin imarında birlikte çalışmak istiyoruz"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk'tan transfer sorusuna flaş yanıt!
Gençlerbirliği ile Eyüpspor yenişemedi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kante'den F.Bahçeli taraftarlara mesaj var! Kante'den F.Bahçeli taraftarlara mesaj var! 21:22
Icardi'den tarihe geçen gol! Icardi'den tarihe geçen gol! 20:47
Okan Buruk'tan transfer sorusuna flaş yanıt! Okan Buruk'tan transfer sorusuna flaş yanıt! 20:15
İlyas Öztürk: Güzel bir oyun izletmek istiyoruz! İlyas Öztürk: Güzel bir oyun izletmek istiyoruz! 20:13
Sergi Altimira kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sergi Altimira kimdir, kaç yaşında ve nereli? 20:03
Gençlerbirliği ile Eyüpspor yenişemedi! Gençlerbirliği ile Eyüpspor yenişemedi! 19:54
Daha Eski
Kante'nin uçağının takibine büyük ilgi! Kante'nin uçağının takibine büyük ilgi! 19:52
Ziraat Bankkart Dörtlü Final'e yükseldi Ziraat Bankkart Dörtlü Final'e yükseldi 19:28
Antalyaspor, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü Antalyaspor, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü 19:24
Galatasaray MCT Technic-Hapoel Holon maçı detayları Galatasaray MCT Technic-Hapoel Holon maçı detayları 19:24
Konyaspor'da, Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı Konyaspor'da, Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı 19:19
Beşiktaş GAİN-Türk Telekom maçı detayları Beşiktaş GAİN-Türk Telekom maçı detayları 19:07