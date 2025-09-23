CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Marketler pazar günü kapalı mı olacak? Hafta sonu marketler açık mı, kapalı mı?

Marketler pazar günü kapalı mı olacak? Hafta sonu marketler açık mı, kapalı mı?

Türkiye’de milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren “Marketler pazar günü kapalı mı olacak?” sorusu gündeme geldi. Marketlerin pazar günleri kapalı tutulmasına yönelik teklif ilk kez Türkiye Perakendeciler Federasyonu tarafından dile getirildi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 10:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Marketler pazar günü kapalı mı olacak? Hafta sonu marketler açık mı, kapalı mı?

Son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan "Marketler pazar günü kapalı mı?" sorusu, Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun raporuyla yeniden gündeme geldi. Federasyonun 2025 yılı için hazırladığı Perakende Sektörü İstihdam Raporunda, marketlerin pazar günleri kapalı tutulması yönünde yeni bir teklif yer aldı. Peki, Marketler pazar günü kapalı mı olacak? Hafta sonu marketler açık mı, kapalı mı? Detaylar haberimizde...

MARKETLER PAZAR GÜNÜ KAPALI MI OLACAK?

Gündeme gelen bu soruyu yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Perakende işletmelerin çalışma saatlerinin ülke veya bölge düzeyinde belirlenebilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu'nun ortak bir teklif sunması gerekiyor. Ancak şu anda Bakanlığımıza bu yönde bir teklif ulaşmadı. Bununla birlikte, il düzeyinde valilikler çalışma saatlerini belirleyebilir." dedi.

REKLAM - Türk Telekom
Saran'a ödeme ve tazminat şoku!
DİĞER
TFF-Arda Kardeşler görüşmesinin detayları belli oldu! Düdüğünü asacak mı?
Son dakika: CHP'li ABB'de konser vurgunu! 13 gözaltı... Takvim.com.tr talanı yazmıştı... Kime ne kadar para verildi?
F.Bahçe'de Tedesco etkisi! Mou dönemine göre...
F.Bahçe'de Tedesco için kritik viraj!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sneijder'den Mou'ya: Türklere söyledikleri... Sneijder'den Mou'ya: Türklere söyledikleri... 10:49
Athletic Bilbao-Girona maçı ne zaman? Athletic Bilbao-Girona maçı ne zaman? 10:36
Diego Carlos İtalya'ya damga vurdu Diego Carlos İtalya'ya damga vurdu 10:23
F.Bahçe'de Tedesco etkisi! Mou dönemine göre... F.Bahçe'de Tedesco etkisi! Mou dönemine göre... 10:14
Şampiyonluk oranları güncellendi! Şampiyonluk oranları güncellendi! 10:11
Fenerbahçe Zagreb sınavında Fenerbahçe Zagreb sınavında 10:07
Daha Eski
Çorum FK-Serik Spor maçı ne zaman? Çorum FK-Serik Spor maçı ne zaman? 10:00
Ahmet Çakar: Ligin tadı kaçtı Ahmet Çakar: Ligin tadı kaçtı 09:37
Iğdır FK-Hatayspor maçı ne zaman? Iğdır FK-Hatayspor maçı ne zaman? 09:32
Boluspor-Ümraniyespor maçı ne zaman? Boluspor-Ümraniyespor maçı ne zaman? 09:16
Fenerbahçe'de o isimler sınıfta kaldı! Tedesco'nun kararı... Fenerbahçe'de o isimler sınıfta kaldı! Tedesco'nun kararı... 09:09
"Torreira'yı örnek alsın" "Torreira'yı örnek alsın" 08:41