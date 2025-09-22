ANKARA HAVA DURUMU | 22 Eylül Pazartesi Ankara'da hava nasıl olacak?🌡Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Haftaya nasıl bir havayla başlayacağımız sorusu, 22 Eylül Pazartesi Ankara hava durumu raporuyla netleşiyor. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar ya da uzun süre dışarıda kalacak olanlar için 22 Eylül Pazartesi Ankara hava durumu detayları oldukça kritik. Meteoroloji uzmanlarının açıklamaları doğrultusunda sıcaklık, rüzgar ve yağış bilgileri dikkatle takip ediliyor. Peki, Ankara'da ugün hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

22 Eylül Pazartesi Ankara hava durumu, güne hafif serin bir başlangıç yapılacağını gösteriyor. Sabah saat 06.00 ile 09.00 arasında sıcaklık 15°C civarında seyredecek ve nem oranı %56 olacak. Bu saatlerde rüzgar kuzeydoğudan 6 km/sa hızla esecek, zaman zaman ise 18 km/sa hıza ulaşabilecek.

Günün ilerleyen saatlerinde, yani 09.00 – 12.00 aralığında hava belirgin şekilde ısınacak. 22 Eylül Pazartesi Ankara hava durumu tahminlerine göre bu saatlerde sıcaklık 21°C'ye yükselirken nem oranı %24'e düşecek. Rüzgar ise 5 km/sa hızında esecek ve batı yönünden gelecek.

Öğle saatlerinde ısı zirveye ulaşıyor. 12.00 – 15.00 arası sıcaklık 26°C olarak ölçülürken hissedilen sıcaklık da aynı seviyede olacak. Bu saat diliminde nem oranı sadece %15 seviyesinde kalacak, bu da kuru ve sıcak bir hava anlamına geliyor. Rüzgar batıdan 5 km/sa hızla esmeye devam edecek.

15.00 – 18.00 saatleri arasında ise hava biraz serinlemeye başlıyor. Sıcaklık 24°C'ye gerilerken nem oranı %16 olacak. Rüzgar hızında ise hafif bir artış görülerek 6 km/sa seviyesine çıkacak.

Akşam saatlerinde ise hava gözle görülür şekilde serinliyor. 18.00 – 21.00 arasında sıcaklık 18°C'ye, gece 21.00 – 24.00 arasında ise 15°C'ye kadar düşecek. Bu saatlerde nem oranı %23 ila %29 arasında değişirken rüzgar kuzeybatıdan 4 km/sa hızla esecek.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

22 Eylül Pazartesi Ankara hava durumu verilerine göre günün en yüksek sıcaklığı 26°C, en düşük sıcaklığı ise 10°C olarak ölçülüyor. Gün içerisinde nem oranı %15 ile %79 arasında değişiklik gösterecek. Rüzgar genellikle batı ve kuzeybatı yönlerinden esecek ve 8 km/sa hızında olacak.

Haftanın diğer günlerine baktığımızda ise: