Haberler Haberler İSKİ baraj doluluk oranları! 20 Eylül 2025 İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne?

İSKİ baraj doluluk oranları! 20 Eylül 2025 İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne?

İSKİ baraj doluluk oranları İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Kuraklık riski ve yağışların durumu, İstanbul baraj doluluk oranları üzerinde doğrudan etkili oluyor. 20 Eylül 2025 itibarıyla İstanbul baraj doluluk oranları merak konusu oldu. Peki, 20 Eylül 2025 İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne?

BARAJ DOLULUK ORANLARI 20 EYLÜL | İstanbul baraj doluluk oranları, kentin su rezervleri ve gelecek dönem için yapılacak planlamalar açısından büyük önem taşıyor. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 büyük baraj bulunuyor. Bu barajların doluluk seviyeleri, özellikle yaz ve sonbahar aylarında yakından takip ediliyor. Peki, 20 Eylül 2025 İSKİ baraj doluluk oranları ne? İstanbul baraj doluluk oranları bugün ne durumda? Detaylar haberimizde...

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği baraj doluluk oranları, 20 Eylül 2025 verilerine göre %32,69 olarak ölçüldü.

20 Eylül 2025 itibarıyla mevcut su miktarının barajlara göre dağılımı ise şu şekilde:

  • Ömerli Barajı: %20 civarı

  • Darlık Barajı: %15 civarı

  • Elmalı Barajı: %3 civarı

  • Terkos Barajı: %4 civarı

  • Alibey Barajı: %2 civarı

  • Büyükçekmece Barajı: %14 civarı

  • Sazlıdere Barajı: %12 civarı

  • Istrancalar Barajı: %25 civarı

  • Kazandere Barajı: %2 civarı

  • Pabuçdere Barajı: %3 civarı

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM NE?

İSKİ'nin resmi internet sitesinde paylaşılan verilere göre İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi son günlerde düşüş eğilimi gösteriyor. Son 14 günlük tabloya bakıldığında baraj doluluk oranlarının sürekli gerilediği görülüyor. 7 Eylül'de yaklaşık %37 seviyesinde olan baraj doluluk oranı, 20 Eylül itibarıyla %32,69'a kadar geriledi.

Kurak geçen yaz ayları ve yetersiz yağışlar, İstanbul baraj doluluk oranlarını olumsuz etkiledi. İSKİ tarafından açıklanan son verilere göre, kritik seviyelere yaklaşan su rezervleri vatandaşların su tasarrufuna daha fazla dikkat etmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

