CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Başkan Recep Tayyip Erdoğan 12 Dev Adam'ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 12 Dev Adam'ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı ikincilikle tamamlayan 12 Dev Adam'ı kabul etti. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 17:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 12 Dev Adam'ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımını kabul etti. Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spordan Sorumlu Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yer aldı.

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMIMIZ, AVRUPA İKİNCİSİ OLDU

EuroBasket 2025'te A Grubu'nu "5'te 5" yaparak lider tamamlayan, son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde Polonya'yı ve yarı finalde Yunanistan'ı mağlup eden Türkiye, şampiyonluk maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.

Arena Riga'da oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Almanya'ya 88-83 kaybeden milliler, şampiyonayı ikinci tamamlayarak gümüş madalya kazandı.

İKİNCİ KEZ GÜMÜŞ MADALYA ALDI

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gümüş madalyası aldı.

Milliler, 24 yıl sonra ikinci kez çıktığı finalde yine şampiyonluk kupasına uzanamadı.

Ay-yıldızlı ekip, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan EuroBasket 2001 finalinde de Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olmuştu.

Fatih Terim'in yeni takımı için açıklama! Licka...
G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi rakibinin yıldızına teklif...
DİĞER
Survivor Ayşe Yüksel mutluluğa böyle evet dedi! İşte romantizmin doruklarında evlilik teklifi
Başkan Erdoğan'dan Katar dönüşü Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kurulan tuzakları bozduk ve bozacağız"
Ağrı 1970 Spor farklı turladı!
Andre Onana'dan devre arası konuşması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Andre Onana'dan devre arası konuşması! Andre Onana'dan devre arası konuşması! 16:36
Beşiktaş tam gaz devam etti! Beşiktaş tam gaz devam etti! 16:16
Bugün maç var mı? 16 Eylül bugün kimin maçı var? Bugün maç var mı? 16 Eylül bugün kimin maçı var? 16:12
Fatih Terim'in yeni takımı için açıklama! Licka... Fatih Terim'in yeni takımı için açıklama! Licka... 15:25
Atletizmin altın çocuğu Duplantis! Atletizmin altın çocuğu Duplantis! 15:05
G.Saray'dan tarihi prim kararı! G.Saray'dan tarihi prim kararı! 14:40
Daha Eski
Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı hangi kanalda? Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı hangi kanalda? 14:15
Al Hilal-Al Duhail maçı ne zaman? Al Hilal-Al Duhail maçı ne zaman? 14:14
F.Bahçe'de sağlık kontrolleri yapılıyor F.Bahçe'de sağlık kontrolleri yapılıyor 14:10
F.Bahçe'de Duran gelişmesi! Ne zaman sahalara dönecek? F.Bahçe'de Duran gelişmesi! Ne zaman sahalara dönecek? 13:45
Shabab Al Ahli-Tractor FC maçı ne zaman? Shabab Al Ahli-Tractor FC maçı ne zaman? 13:36
Buriram United-Johor DT maçı ne zaman? Buriram United-Johor DT maçı ne zaman? 13:26