SON DAKİKA: Ankara'da korkutan deprem! Ankara'da kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli son depremler

SON DAKİKA ANKARA DEPREM | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'da sabah saatlerinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 11 Eylül Perşembe günü gerçekleşen sarsıntının, başkentte olduğu gibi çevre illerde de hissedildiği açıklandı. Depremin ardından kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Peki, Ankara'da kaç şiddetinde deprem oldu? Ankara depremi merkez üssü neresi? Detaylar haberimizde...

ANKARA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 08.24'te Ankara'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Kalecik olarak açıklanan sarsıntının 11.08 kilometre derinlikte hissedildiği belirtildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan son depremlerde, Ankara'da saat 08.24'te 4,1 büyüklüğünde deprem yaşandığı açıklandı. Ankara depreminin merkez üssü Kalecik olarak belirtilirken, sarsıntının 3,4 kilometre derinlikte meydana geldiği paylaşıldı.