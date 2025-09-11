CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler SON DAKİKA: Ankara'da korkutan deprem! Ankara'da kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli son depremler

SON DAKİKA: Ankara'da korkutan deprem! Ankara'da kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'da deprem meydana geldiğini açıkladı. 11 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinde hissedilen sarsıntı hakkında detaylar belli olurken, depremin çevre illerden de hissedildiği belirtildi. Yaşanan deprem sonrası endişelenen vatandaşlar ise "Ankara'da kaç şiddetinde deprem oldu? Ankara depremi merkez üssü neresi?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 08:42 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 08:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA: Ankara'da korkutan deprem! Ankara'da kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli son depremler

SON DAKİKA ANKARA DEPREM | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'da sabah saatlerinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 11 Eylül Perşembe günü gerçekleşen sarsıntının, başkentte olduğu gibi çevre illerde de hissedildiği açıklandı. Depremin ardından kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Peki, Ankara'da kaç şiddetinde deprem oldu? Ankara depremi merkez üssü neresi? Detaylar haberimizde...

ANKARA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 08.24'te Ankara'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Kalecik olarak açıklanan sarsıntının 11.08 kilometre derinlikte hissedildiği belirtildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan son depremlerde, Ankara'da saat 08.24'te 4,1 büyüklüğünde deprem yaşandığı açıklandı. Ankara depreminin merkez üssü Kalecik olarak belirtilirken, sarsıntının 3,4 kilometre derinlikte meydana geldiği paylaşıldı.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'ın yeni Mertens'i Stroeykens!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
'Gözleri KaraDeniz'in yıldızları konuştu! "Kalbinin sesini dinle"
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, Bilgi Üniversitesi ve 121 şirkete el kondu: Başsavcılıktan açıklama
F.Bahçe'de gündemi sarsacak iddia!
F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha! Bu ismi kimse duymamıştı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yunanistan-Türkiye yarı final maçı detayları! Yunanistan-Türkiye yarı final maçı detayları! 09:17
F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha! Bu ismi kimse duymamıştı F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha! Bu ismi kimse duymamıştı 09:03
Skriniar'dan flaş transfer açıklaması! Skriniar'dan flaş transfer açıklaması! 00:17
Cengiz'den F.Bahçelileri kızdıran hareket! Cengiz'den F.Bahçelileri kızdıran hareket! 00:17
Fatih Terim için milli takım iddiası! Fatih Terim için milli takım iddiası! 00:17
Beşiktaş o isimle nikah tazeledi! Beşiktaş o isimle nikah tazeledi! 00:17
Daha Eski
Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye gönderme! Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye gönderme! 00:17
Tedesco ile ilgili bilinmeyen gerçek! Tedesco ile ilgili bilinmeyen gerçek! 00:16
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Diatta kapışması! Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Diatta kapışması! 00:16
Yeni transferler Trabzonspor maçında oynayacak mı? Yeni transferler Trabzonspor maçında oynayacak mı? 00:16
Osimhen'den G.Saray'ı üzen haber! Sahalara dönüş tarihi... Osimhen'den G.Saray'ı üzen haber! Sahalara dönüş tarihi... 00:16
Süper Lig ekibinden Ahmed Kutucu'ya transfer teklifi! Süper Lig ekibinden Ahmed Kutucu'ya transfer teklifi! 00:16