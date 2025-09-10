CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler BESYO tercihleri ne zaman 2025? | BESYO taban puanları ve kontenjanları

BESYO tercihleri ne zaman 2025? | BESYO taban puanları ve kontenjanları

Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları (BESYO) için tercih dönemi resmen başladı. Millî sporcular ve spor branşlarında üstün başarı elde etmiş adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin online sistemi üzerinden yapabilecek. Bu yıl BESYO kontenjanları ise sporcu adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Adaylar, tercih işlemleri sırasında en fazla 8 program seçebilecek. Tercih sıralaması ise yerleştirme sürecinde oldukça kritik bir rol oynayacak. Peki, BESYO tercihleri ne zaman 2025? İşte, BESYO kontenjanları hakkında öne çıkan detaylar...

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 13:15



BESYO tercihleri ne zaman 2025? | BESYO taban puanları ve kontenjanları

Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) kapsamında gerçekleştirilen BESYO sınavları, 13-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlandı. 2025-2026 akademik yılı için spor programlarına öğrenci alımı ise ÖSYM'nin merkezi yerleştirme sistemi üzerinden yapılacak. Bu kapsamda adaylar, ÖZYES tercihlerini belirlenen tarihlerde elektronik ortamda gerçekleştirecek. Sporcu adaylarının en çok merak ettiği konular arasında ise kontenjan ve taban puanları yer alıyor. Peki, BESYO tercihleri ne zaman? İşte detaylar...

BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN 2025?

BESYO tercihleri 9-15 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Son başvuru tarihi olan 15 Eylül saat 23.59'dan itibaren adayların tercih süreci sona erecek.

BESYO TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, BESYO tercihleri Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden olarak yapılabilecek. Ayırca; posta, faks veya elden teslim edilen listeler kabul edilmeyecek. Adayların tercihlerini gönderdikten sonra çıktısını alıp saklamaları öneriliyor.

BESYO TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

2025 BESYO taban puanları, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra açıklanacak. Adaylar, BESYO kontenjanları hakkında araştırmalarını sürdürürken, 2024 taban puanları ve kontenjanlarına aşağıdaki yazıdan ulaşabilirsiniz.

2024 BESYO TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

