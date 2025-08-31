Balıkesir'de korkutan deprem! Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? Hangi iller hissetti? AFAD, Kandilli son depremler

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 31 Ağustos Pazar günü Balıkesir'de deprem yaşandığını duyurdu. Son dönemde farklı bölgelerde meydana gelen sarsıntılara bir yenisinin eklenmesiyle vatandaşların meraklı bekleyişi arttı. Deprem sonrası özellikle sosyal medyada ve arama motorlarında, "Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? Hangi iller hissetti?" gibi sorular yoğun şekilde araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

BALIKESİR'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü Sındırgı olan sarsıntının saat 09.29'da gerçekleştiği ve 9,88 kilometre derinlikte yaşandığı belirtildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremlerde ise Balıkesir Sındırgı'da 4,1 büyüklüğünde deprem yaşandığı açıklandı. Sarsıntının saat 09.29'da meydana geldiği belirtilirken, 13.8 kilometre derinlikte hissedildiği aktarıldı.

BALIKESİR DEPREMİNİ HANGİ İLLER HİSSETTİ?

AFAD tarafından paylaşılan 3,8 büyüklüğündeki Balıkesir depremini; Balıkesir, Manisa, Uşak, İzmir ve Bursa gibi çevre illerin hissettiği belirtildi.