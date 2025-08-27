CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Filistinli milli atlet Gazze'de yardım beklerken İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Tel Aviv yönetiminin kıtlığa mahkum ettiği Gazze Şeridi'nde insani yardım bekleyen Filistinli milli atlet Allam el-Ammur, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

27 Ağustos 2025 Çarşamba 17:34
Ammur'un aile yakınlarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, genç sporcu ABD merkezli bir yardım dağıtım noktasının yakınında bulunduğu sırada hedef olduğu İsrail saldırısında hayatını kaybetti.

Filistin Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Ammur'un, yardım beklerken düzenlenen saldırıda yaşamını yitirmesinden duyulan üzüntü dile getirildi.

Açıklamada, milli sporcunun son olarak Mart 2023'te Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Batı Asya Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 5 bin metrelik koşuda bronz madalya kazandığı hatırlatıldı.

- İsrail saldırılarında yüzlerce sporcu öldü

Filistinli kurumların verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de soykırımını sürdüren İsrail, bugüne kadar en az 673 sporcuyu öldürdü.

Farklı spor dallarından oyuncular, teknik direktörler, yöneticiler, hakemler ve kulüp yönetim kurulu üyeleri de İsrail bombalarının hedefi oldu.

