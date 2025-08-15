CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 15 Ağustos

BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 15 Ağustos

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 60'ın altına düştü. İstanbul'da barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 46,85 olarak ölçüldü. İşte 15 Ağustos Cuma 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 09:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 15 Ağustos

BARAJ DOLULUK ORANLARI 15 AĞUSTOS | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. İlkbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde %28,34 molarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde %65,54 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise İşte 15 Ağustos Cuma günü yüzde 46,85 olarak ölçüldü.

💦15 AĞUSTOS 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

İşte 15 Ağustos Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 46,85 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 15 Ağustos'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %45,35

🚿 Darlık Barajı: %58,92

🚿 Elmalı Barajı: %65,54

🚿 Terkos Barajı: %52,16

🚿 Alibey Barajı: %30,72

🚿 Büyükçekmece Barajı: %47,06

🚿 Sazlıdere Barajı: %41,29

🚿 Istrancalar Barajı: %28,34

🚿 Kazandere Barajı: %32,4

🚿 Pabuçdere Barajı: %39,83

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

REKLAM - Türk Telekom
Cuesta'nın yeni adresi belli oldu! Bonservis ücreti...
DİĞER
Taylor Swift’e büyük şok! Yapay zekanın ürettiği görüntüler olay yarattı
İBB'ye yeni dalga operasyon! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
G.Saray'da Ederson tamam!
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! 30 milyon Euro'luk Japon yıldız geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cuesta'nın yeni adresi belli oldu! Bonservis ücreti... Cuesta'nın yeni adresi belli oldu! Bonservis ücreti... 09:38
F.Bahçe sezonu Göztepe'de açıyor F.Bahçe sezonu Göztepe'de açıyor 08:57
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! 30 milyon Euro'luk Japon yıldız geliyor F.Bahçe'den şaşırtan transfer! 30 milyon Euro'luk Japon yıldız geliyor 08:46
"Köy takımı hocaları..." "Köy takımı hocaları..." 08:42
Bugünkü maçlar 15 Ağustos Cuma 2025 Bugünkü maçlar 15 Ağustos Cuma 2025 08:38
Filistin'e destek Filistin'e destek 01:40
Daha Eski
3 dakika dayandı! 3 dakika dayandı! 01:39
Ndidi tribünde Ndidi tribünde 01:38
9. saniyede penaltı şoku! 9. saniyede penaltı şoku! 01:37
Paulista’dan iki kritik hata Paulista’dan iki kritik hata 01:34
G.Saray'da Ederson tamam! G.Saray'da Ederson tamam! 00:43
Solskjaer: Maçlara böyle başlarsak... Solskjaer: Maçlara böyle başlarsak... 00:43