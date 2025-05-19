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Haberler Haberler Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan A Haber'in özel konuğu olacak! Bu yılın teması 'Gelenek Ailede Başlar'

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan A Haber'in özel konuğu olacak! Bu yılın teması 'Gelenek Ailede Başlar'

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle bu akşam özel konuk olarak AHaber ekranlarında yer alacak. Erdoğan, 'Gelenek Ailede Başlar' teması ile düzenlenecek olan 7. Etnospor Kültür Festivali öncesi canlı yayında soruları yanıtlayacak.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2025 Pazartesi 15:53 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2025 Pazartesi 16:04
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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan A Haber'in özel konuğu olacak! Bu yılın teması 'Gelenek Ailede Başlar'

İstanbul'da düzenlenecek olan 7. Etnospor Kültür Festivali için geri sayım başlarken 20 farklı ülkeden binin üzerinde sporcunun katılacağı festival, bu yıl İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve aynı zamanda Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, festival öncesi bu akşam saat 19:00'da Hikmet Öztürk'ün sunduğu Akşam Ajansı programında AHaber'in özel konuğu olarak ekranlarda olacak. Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle, sporumuzdaki milli ve kültürel değerlerin yaşatılması ile yeni nesillere aktarılmasına dair yapılan etkinlik, çalışma ve faaliyetleri kamuoyu ile paylaşacak.

DÜNYADA İLK VE TEK

Etnospor, geleneksel kültürlerin muhafaza edildiği, etnik kimliklere ait çok sayıda ögeyi bünyesinde bulunduran spor aktivitelerini kapsamakta ve bu açıdan dünyada ilk ve tek olma özelliğini taşımaktadır. Bu aktiviteler arasında; Aba Güreşi, Pato, Ssierum, Tent Pegging, Aşık Oyunları, Yabusame, Atlı Cirit, Atlı Okçuluk, Kökbörü, Kuşak Güreşi, Mangala, Mas Güreşi, Şalvar Güreşi, Yağlı Güreş ve Yaya Okçuluğu gibi spor oyunları yer almaktadır.

Canlı yayını bu link üzerinden izleyebiliriz👇🏼

https://www.ahaber.com.tr/video/canli-yayin

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