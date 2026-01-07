CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler TOKİ AĞRI KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ: TOKİ Ağrı kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nereden öğrenilir?

TOKİ tarafından gerçekleştirilen Ağrı kura çekimi sonrasında sonuçlara yönelik araştırmalar hız kazandı. TOKİ Ağrı kura sonuçları asil ve yedek isim listesi yayınlandı mı? Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Ağrı TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır? sorusuna yanıt arıyor. Resmi duyurularla birlikte sonuçların hangi kanallar üzerinden erişime açılacağı yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 17:04 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 13:03
AĞRI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANDI! (6 OCAK 2026)

6 Ocak 2026 Ağrı TOKİ kura çekilişi, bugün saat 13.00'te Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında düzenlenen kura çekilişi, noter huzurunda yapıldı ve hak sahipleri belirlendi.

TOKİ AĞRI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINLANDI

Ağrı TOKİ kura çekilişi, TOKİ'nin resmî YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Vatandaşlar, kura sürecini anbean takip ederken asil ve yedek hak sahipleri kura sonucunda belirlendi.

AĞRI TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekilişinin ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, adaylar sonuçlarını aşağıdaki iki resmî kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmî İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

👉 TOKİ kura sonuçları için tıklayınız

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yapılacak diğer illerin kura tarihleri ise şu şekilde:

7 Ocak: Batman – Iğdır

8 Ocak: Bitlis – Kars

9 Ocak: Muş – Ardahan

10 Ocak: Antalya – Bingöl

11 Ocak: Artvin – Tunceli

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hak sahibi olan vatandaşlar için taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ay itibarıyla başlayacak. Ödeme planları ve sözleşme detayları TOKİ tarafından ayrıca duyurulacak.

