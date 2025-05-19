19 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları yayımlandı mı? Resmi Gazete'de bugün!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yurdun dört bir yanında kutlanmaya devam ederken, vatandaşlar Resmi Gazete kararları hakkında yaşanan gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyor. Özel günde yayımlanan kararları yakından inceleyen kişiler, konu hakkında "19 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları yayımlandı mı?" sorusunu arama motorlarına yazmaya devam ediyor. İşte, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan Resmi Gazete detayları...

19 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI MI?

15 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan karara göre 19 Mayıs Pazartesi günü Resmi Gazete yayımlanmadı. Konu hakkında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete ana sayfasında açıklama yer alırken, şu ifadelere yer verildi:

15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:10)"uyarınca bugün Resmî Gazete yayımlanmamaktadır.