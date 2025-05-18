CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 18 Mayıs AFAD, Kandilli son depremler

Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 18 Mayıs AFAD, Kandilli son depremler

Deprem 18 Mayıs Pazar | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 18 Mayıs 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 08:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 18 Mayıs AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM Mİ OLDU 18 MAYIS? | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok sayıda artçıları da doğuruyor. İşte 18 Mayıs Pazar son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

18 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

F.Bahçe'den 45 milyon Euro'luk plan!
Tek hedef şampiyonluk! İşte Buruk'un muhtemel 11'i
DİĞER
Can Borcu'nda hastanede yaşam savaşı!
Memura farklı zam: En düşük maaş ne olacak? Kim ne kadar alacak?
G.Saraylıları sevinçten çıldırtacak haber! Osimhen…
İşte Mourinho'nun İkas Eyüpspor maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray-Kayserispor maçı detayları! G.Saray-Kayserispor maçı detayları! 07:58
Bugünkü maçlar 18 Mayıs Pazar Bugünkü maçlar 18 Mayıs Pazar 07:17
Şampiyon PSG galibiyetle tamamladı! Şampiyon PSG galibiyetle tamamladı! 23:58
Şampiyon PSG galibiyetle tamamladı! Şampiyon PSG galibiyetle tamamladı! 23:57
Beşiktaş'ta Simon Banza iddiası! Beşiktaş'ta Simon Banza iddiası! 23:30
Beşiktaş'ta Simon Banza iddiası! Beşiktaş'ta Simon Banza iddiası! 23:28
Daha Eski
G.Saraylıları sevinçten çıldırtacak haber! Osimhen… G.Saraylıları sevinçten çıldırtacak haber! Osimhen… 23:11
G.Saray için flaş 5. yıldız iddiası G.Saray için flaş 5. yıldız iddiası 23:11
F.Bahçe'den 45 milyon Euro'luk plan! F.Bahçe'den 45 milyon Euro'luk plan! 23:10
En-Nesyri'ye sürpriz talip! F.Bahçe'nin kararı... En-Nesyri'ye sürpriz talip! F.Bahçe'nin kararı... 23:10
G.Saray'ın yıldızına Ada kancası! G.Saray'ın yıldızına Ada kancası! 23:10
F.Bahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! F.Bahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! 23:10