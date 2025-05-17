CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 17 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 17 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 17 Mayıs 2025 tarihli 32903. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 17 Mayıs Cumartesi 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 08:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Resmi Gazete'de bugün! 17 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 17 MAYIS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 17 Mayıs Cumartesi tarihli 32903. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 17 Mayıs Cumartesi Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

17 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1449 Engelli Bireylerin Toplumsal Hayata Katılımlarının Güçlendirilmesi, Karşılaştıkları Sorunların Tespit Edilmesi ve Bu Sorunlara Kalıcı Çözümler Üretilmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm İş Birliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9821)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9822)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9823)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Ormanların ve Korunan Alanların Sürdürülebilir Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9824)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9825)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bayındırlık Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9826)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9827)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9828)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sao Tome ve Prinsipe Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9829)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Namibya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9830)

–– Türkiye-Estonya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9831)

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9832)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188)

YÖNETMELİK

–– Askerî Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

–– Finansal Okuryazarlık Günü ile İlgili 2025/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

KARAR

–– Bölge İdare MahkemelerininKurulması ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesi ile Vergi Mahkemesinin Kurulmasına İlişkin Karar

👉17 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

G.Saray'a yeni Osimhen! Cimbom'dan scout transferi
F.Bahçeli yıldız Beşiktaş'a önerildi!
DİĞER
TÜRKİYE KUPASI: Ünlü oyuncu ve hocalardan Trabzonspor - Galatasaray finali için şaşırtan skor tahmini! “Kıran kırana bir maç olacak ama…”
Kapalıçarşı çetesi çökertildi! Filmlere konu olacak türden dolandırıcılık operasyonu! Çakarlı aracında yakalandı
F.Bahçe'den Goretzka harekatı!
F.Bahçe'ye 1.93'lük orta saha! Avrupa devleri de istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Heidenheim - Werder Bremen maçı ne zaman? Heidenheim - Werder Bremen maçı ne zaman? 09:05
Hoffenheim - Bayern Münih maçı ne zaman? Hoffenheim - Bayern Münih maçı ne zaman? 09:00
Borussia Dortmund - Holstein Kiel maçı ne zaman? Borussia Dortmund - Holstein Kiel maçı ne zaman? 08:57
Leipzig - Stuttgart maçı ne zaman? Leipzig - Stuttgart maçı ne zaman? 08:51
Adana Demirspor - Hatayspor maçı saat kaçta? Adana Demirspor - Hatayspor maçı saat kaçta? 08:45
Bugünkü maçlar 17 Mayıs Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 17 Mayıs Cumartesi 2025 08:12
Daha Eski
Chelsea dev maçta M. United'ı devirdi! Chelsea dev maçta M. United'ı devirdi! 00:18
Chelsea dev maçta M. United'ı devirdi! Chelsea dev maçta M. United'ı devirdi! 00:16
🔴A SPOR CANLI | 🔴A SPOR CANLI | 23:45
F.Bahçe'ye 1.93'lük orta saha! Avrupa devleri de istiyor F.Bahçe'ye 1.93'lük orta saha! Avrupa devleri de istiyor 23:40
G.Saray'a Sane müjdesi! G.Saray'a Sane müjdesi! 23:40
G.Saray'a yeni Osimhen! Cimbom'dan scout transferi G.Saray'a yeni Osimhen! Cimbom'dan scout transferi 23:40