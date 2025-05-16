Önderlik yapıyoruz

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı'nın 26-29 Mayıs'ta Okmeydanı Okçular Vakfı Tesisleri'nde düzenleyeceği 13. Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısı yapıldı. Yedikule Hisarı Fatih Mescidi'ndeki toplantıya Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat katıldı. Erdoğan, Okçular Vakfı'nın kurulduğu günden beri Fatih Sultan Mehmet'in mirasına sahip çıkmanın sorumluluğuyla çalıştığını belirterek, "Okçular Tekkesi, 50 bin üzerinde gencimizi okçulukla tanıştırdı. Fetih Kupası'nda dünyanın birçok ülkesinden önemli sporcular hem geleneksel hem de klasik ve makaralı yayda yarışacak. Okçular Vakfı olarak geleneksel okçuluğun önderliğini yapmaya devam edeceğiz" dedi.

ÜLKEMİZE MADALYALAR KAZANDIRDIK

Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, okçuluk sporuna sahip çıktıklarını vurguladı. Topbaş, "Son 10 yılda modern ve geleneksel olmak üzere 50 bin insanımız bu sporla buluştu. 30'u milli olmak üzere 250'den fazla sporcumuzla ülkemize madalyalar kazandırdık" ifadelerini kullandı.

TARİHLE BAĞ KURUYORUZ

13. Uluslarası Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, başta fethin mimarı Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad etti. Bakan Ersoy, fethin ruhunu yaşatan bu tür organizasyonların tarihle bağ kurmak açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

MERKEZ TÜRKİYE

13. Uluslarası Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, okçuluk sporunda önemli bir merkez olduğuumuzu vurguladı. Bakan Bak, "Okçular Tekkesi'nin ihya edilmesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük emekleri var. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Mete Gazoz'la altın kazandık, Öznur Cüre paralimpikte madalya kazandı. Türkiye, dünya okçuluğunda çok önemli bir yerde. Dünya okçuluğunun merkezi durumundadır. Cumhurbaşkanımız liderliğinde tesisleşme konusunda çok önemli bir süreç yaşamaktadır" diye konuştu.