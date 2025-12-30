İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valisi açıkladı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İstanbul’da etkili olmaya başlayan karla karışık yağmurun ardından gözler okullara çevrildi. Öğrenci ve veliler, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün olumsuz hava şartlarıyla ilgili uyarıları sonrası bazı illerden tatil kararları gelirken, İstanbul için açıklama bekleniyor. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 31 Aralık okullar yarım gün mü? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için beklenen kar yağışı konusunda uyarıda bulundu. Paylaşılan tahminlere göre gece saatlerinden itibaren sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte yağışın önce karla karışık yağmura, ardından kara dönüşmesi bekleniyor. Bu gelişmelerin ardından gözler eğitim durumuna çevrildi. İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valiliği'nden 31 Aralık kar tatiline dair bir açıklama yapıldı mı? Detaylar haberimizde...

31 ARALIK İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

31 Aralık 2025 Çarşamba günü İstanbul'da okulların tatil edildiğine dair resmi kurumlardan alınmış bir karar bulunmuyor. İstanbul Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılmış ya da kamuoyuna yansımış herhangi bir duyuru olmadığı için eğitim öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde devam ediyor. Ayrıca 31 Aralık resmi tatil günleri arasında yer almadığından, şehir genelinde normal iş ve okul düzeni geçerliliğini koruyor.

İSTANBUL VALİSİ AÇIKLADI

31 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı hakkında Vali Davut Gül'den açıklama geldi. Gül, "İstanbul'da okulları tatil edecek bir kar yağışı tespit edilemedi" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA 31 ARALIK OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

İstanbul'da 31 Aralık için açıklanmış herhangi bir tatil kararı bulunmuyor. Yetkili kurumlardan okulların kapatılacağına dair resmi bir duyuru yapılmadığı için eğitim-öğretim faaliyetlerinin olağan akışında sürmesi öngörülüyor. Öğrenci ve velilere yansıyan güncel bilgi, derslerin planlandığı şekilde devam edeceği yönünde.

Ayrıca 31 Aralık, yarım gün ya da resmi tatil olarak takvimde yer almıyor. Yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak 2026 Perşembe günü uygulanacak. Bu nedenle İstanbul genelinde 31 Aralık'ta okulların açık olması ve eğitim faaliyetlerinin normal şekilde yürütülmesi bekleniyor.

