YILBAŞI AVM ÇALIŞMA SAATLERİ | 31 Aralık-1 Ocak AVM'ler açık mı?

Yılbaşı öncesinde alışveriş ya da tatil planı yapan vatandaşlar, AVM'lerin çalışma düzenini merak ediyor. "31 Aralık'ta AVM'ler açık mı?" ve "Yılbaşı AVM kaçta kapanıyor?" soruları gündemdeki yerini koruyor. 31 Aralık-1 Ocak tarihlerinde AVM çalışma saatlerine dair detaylar, planlarını netleştirmek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. İşte detaylar...