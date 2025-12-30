CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler YILBAŞI AVM ÇALIŞMA SAATLERİ | 31 Aralık-1 Ocak AVM'ler açık mı?

YILBAŞI AVM ÇALIŞMA SAATLERİ | 31 Aralık-1 Ocak AVM'ler açık mı?

Alışverişini yapmak veya resmi tatilinde gezmek için plan yapan vatandaşlar, "31 Aralık'ta AVM'ler açık mı?" ve "Yılbaşı AVM çalışma saatleri" gibi konuları araştırmayı sürdürüyor. Özellikle bu günlerde AVM'lerin açılış-kapanış saatlerinin değişiklik göstermesi, konu hakkında merakı daha da arttırıyor. İşte, 31 Aralık-1 Ocak AVM çalışma saatleri...

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 23:20
YILBAŞI AVM ÇALIŞMA SAATLERİ | 31 Aralık-1 Ocak AVM'ler açık mı?

Yılbaşı öncesinde alışveriş ya da tatil planı yapan vatandaşlar, AVM'lerin çalışma düzenini merak ediyor. "31 Aralık'ta AVM'ler açık mı?" ve "Yılbaşı AVM kaçta kapanıyor?" soruları gündemdeki yerini koruyor. 31 Aralık-1 Ocak tarihlerinde AVM çalışma saatlerine dair detaylar, planlarını netleştirmek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. İşte detaylar...

YILBAŞI AVM ÇALIŞMA SAATLERİ | 31 Aralık-1 Ocak AVM'ler açık mı?

YILBAŞI AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

1 Ocak 2026 yılbaşı AVM çalışma saatleri, milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Perşembe gününe denk gelen resmi tatil öncesi 10.00 ila 22.00 saatleri arasında hizmet veren alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinde herhangi bir değişilik olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

YILBAŞI AVM ÇALIŞMA SAATLERİ | 31 Aralık-1 Ocak AVM'ler açık mı?

31 ARALIK'TA AVM'LER AÇIK MI?

Yeni yıla girmeden önce hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, "31 Aralık'ta AVM'ler açık mı?" sorusunu araştırmaya devam ediyor. 31 Aralık Çarşamba günü AVM'ler açık olacak. Ancak, 1 Ocak 2026 Perşembe günü AVM çalışma saatleri değişiklik gösterebilir.

SON DAKİKA
