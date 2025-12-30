YILBAŞI AVM ÇALIŞMA SAATLERİ | 31 Aralık-1 Ocak AVM'ler açık mı?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
YILBAŞI AVM ÇALIŞMA SAATLERİ
1 Ocak 2026 yılbaşı AVM çalışma saatleri, milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Perşembe gününe denk gelen resmi tatil öncesi 10.00 ila 22.00 saatleri arasında hizmet veren alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinde herhangi bir değişilik olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.
31 ARALIK'TA AVM'LER AÇIK MI?
Yeni yıla girmeden önce hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, "31 Aralık'ta AVM'ler açık mı?" sorusunu araştırmaya devam ediyor. 31 Aralık Çarşamba günü AVM'ler açık olacak. Ancak, 1 Ocak 2026 Perşembe günü AVM çalışma saatleri değişiklik gösterebilir.
DİĞER