CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Son dakika Konya deprem! Konya'da kaç şiddetinde deprem oldu? Hangi illerde hissedildi? AFAD ve Kandilli verileri

Son dakika Konya deprem! Konya'da kaç şiddetinde deprem oldu? Hangi illerde hissedildi? AFAD ve Kandilli verileri

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 15 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 15.45 sıralarında Konya'nın Kulu ilçesinde deprem meydana geldiğini açıkladı. Çevre ilerdende hissedilen deprem hakkında detaylar paylaşılırken, vatandaşlar kısa süreli bir endişe yaşadı. Peki Konya'da kaç şiddettinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 16:01 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 17:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Son dakika Konya deprem! Konya'da kaç şiddetinde deprem oldu? Hangi illerde hissedildi? AFAD ve Kandilli verileri

SON DAKİKA KONYA DEPREM | Türkiye'de son dönemlerde yaşanan depremlere bir yenisi daha eklendi. 15 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 15.45 sıralarında Konya'nın Kulu ilçesinde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem hakkında AFAD ve Kandilli verileri paylaşılırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Konya'da kaç şiddetinde deprem oldu? Hangi illerde hissedildi? İşte AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılan deprem raporları...

KONYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da, 18.73 kilometre derinlikte, 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

15 Mayıs Perşembe günü Konya'da meydana gelen deprem hakkında Kandilli Rasathanesi verileri paylaşıldı. Depremin merkezinin Kulu ilçesi olduğu belirtilirken, büyüklüğünün 5.2 olduğu açıklandı. Konya'da ve çevre illerde hissedilen depremin derinliğinin ise 6.9 kilometre olduğu ifade edildi.

ANKARA'DA DEPREM HİSSEDİLDİ

Konya'da meydana gelen deprem Ankara ve çevre illerde hissedildi. Merkez üssü, 39.0675° kuzey enlemi ve 33.27639° doğu boylamı olarak kaydedilen deprem hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu.

"AN İTİBARİYLE HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya depremi hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu:

"Konya Kulu'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

BAKAN KURUM'DAN KONYA DEPREMİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından Konya merkezli deprem hakkında açıklama yaptı:

"Konya Kulu'da 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve başta Ankara olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. An itibarıyla olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte hasar tespit ekiplerimiz Kulu'da saha tarama çalışmalarına başladı. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Saat 15.46'da Konya Kulu merkezli meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup Valiliğimizce elde edilen ilk bilgilere ve 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ya da diğer kanallarla intikal eden bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybı, yıkıntı veya olumsuz bir durum ihbarı alınmamış olup, ekiplerimizce derhal saha tarama ve incelemelerine başlanmıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

ASpor CANLI YAYIN

Cimbom'dan 22 milyon Euro'luk yıldıza kanca!
Uslu: Ali Koç'un artık gitmesi gerekiyor
DİĞER
Spotify bu cesareti nereden alıyor?
Başkan Erdoğan'dan Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu'nda önemli açıklamalar
İşte Süper Kupa'daki eşleşmeler!
Dzeko’ya İtalya’dan iki talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Al Raed-Al Ittihad maçı ne zaman? Al Raed-Al Ittihad maçı ne zaman? 16:42
Dzeko’ya İtalya’dan iki talip! Dzeko’ya İtalya’dan iki talip! 16:37
Lacazette Lyon’a veda ediyor Lacazette Lyon’a veda ediyor 16:17
Bilal Erdoğan’dan 'F.Bahçe Başkanlığı' açıklaması Bilal Erdoğan’dan 'F.Bahçe Başkanlığı' açıklaması 15:45
Beşiktaş Alanya mesaisini sürdürdü Beşiktaş Alanya mesaisini sürdürdü 15:36
Erdoğan: Amacımız geleneksel okçuluğun... Erdoğan: Amacımız geleneksel okçuluğun... 15:34
Daha Eski
Uslu'dan flaş G.Saray itirafı! Uslu'dan flaş G.Saray itirafı! 15:18
Al Riyadh-Al Shabab maçı ne zaman? Al Riyadh-Al Shabab maçı ne zaman? 15:15
Al-Qadsiah-Al Wahda maçı ne zaman? Al-Qadsiah-Al Wahda maçı ne zaman? 14:19
Uslu: Ali Koç'un artık gitmesi gerekiyor Uslu: Ali Koç'un artık gitmesi gerekiyor 14:02
Solskjaer’den Masuaku kararı! Solskjaer’den Masuaku kararı! 13:05
Mourinho F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Mourinho F.Bahçe'den ayrılıyor mu? 12:49