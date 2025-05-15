Son dakika Konya deprem! Konya'da kaç şiddetinde deprem oldu? Hangi illerde hissedildi? AFAD ve Kandilli verileri

SON DAKİKA KONYA DEPREM | Türkiye'de son dönemlerde yaşanan depremlere bir yenisi daha eklendi. 15 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 15.45 sıralarında Konya'nın Kulu ilçesinde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem hakkında AFAD ve Kandilli verileri paylaşılırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Konya'da kaç şiddetinde deprem oldu? Hangi illerde hissedildi? İşte AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılan deprem raporları...

KONYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da, 18.73 kilometre derinlikte, 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

15 Mayıs Perşembe günü Konya'da meydana gelen deprem hakkında Kandilli Rasathanesi verileri paylaşıldı. Depremin merkezinin Kulu ilçesi olduğu belirtilirken, büyüklüğünün 5.2 olduğu açıklandı. Konya'da ve çevre illerde hissedilen depremin derinliğinin ise 6.9 kilometre olduğu ifade edildi.

ANKARA'DA DEPREM HİSSEDİLDİ

Konya'da meydana gelen deprem Ankara ve çevre illerde hissedildi. Merkez üssü, 39.0675° kuzey enlemi ve 33.27639° doğu boylamı olarak kaydedilen deprem hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu.

"AN İTİBARİYLE HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya depremi hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu:

"Konya Kulu'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

BAKAN KURUM'DAN KONYA DEPREMİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından Konya merkezli deprem hakkında açıklama yaptı:

"Konya Kulu'da 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve başta Ankara olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. An itibarıyla olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte hasar tespit ekiplerimiz Kulu'da saha tarama çalışmalarına başladı. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Saat 15.46'da Konya Kulu merkezli meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup Valiliğimizce elde edilen ilk bilgilere ve 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ya da diğer kanallarla intikal eden bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybı, yıkıntı veya olumsuz bir durum ihbarı alınmamış olup, ekiplerimizce derhal saha tarama ve incelemelerine başlanmıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."