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Haberler Haberler Muğla deprem SON DAKİKA | Kaç şiddetinde, hangi illerden hissedildi? Muğla Valisi'nden açıklama

Muğla deprem SON DAKİKA | Kaç şiddetinde, hangi illerden hissedildi? Muğla Valisi'nden açıklama

Muğla'nın Datça ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. 13 Mayıs'ı 14 Mayıs'a bağlayan gece yaşanan ve şiddeti 6,0 olarak ölçülen sarsıntı çevredeki birçok ilden de hissedildi. 20 km derinlikte kaydedilen depremin ardından Muğla Valisi İdris Akbıyık açıklama yaptı. İşte Muğla depremi şiddeti, merkez üssü, son dakika açıklamaları ve detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025 Çarşamba 06:58
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Muğla deprem SON DAKİKA | Kaç şiddetinde, hangi illerden hissedildi? Muğla Valisi'nden açıklama

Muğla deprem SON DAKİKA | Muğla'da gece saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. 14 Mayıs saat 01.51'de kaydedilen depremin şiddeti 6,0 olarak açıklanırken birçok ilden hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar sokağa döküldü. Zeminden 20.41 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin ardından açıklama yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık, olumsuz bir gelişme yaşanmadığını kaydetti.

MUĞLA DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE, MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 01.51'de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Akdeniz'de 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 20.41 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Türkiye'den en yakın kara parçası olan Datça ilçesine 155 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü revize ederek 5,8 olarak bildirdi.

MUĞLA'DAKİ DEPREM HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Deprem Denizli, Antalya, Aydın, Isparta, Burdur, Manisa, İzmir gibi çevre illerden hissedildi.

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MUĞLA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Datça ilçesi açıklarında meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Vali Akbıyık yaptığı açıklamada, "Deprem ile ilgili taramalarımız devam etmektedir. Şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir." ifadelerini kullandı.

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