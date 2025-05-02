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Haberler Haberler ÖGG sonuç sorgulama ekranı 2025 | 114. Dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları EGM

ÖGG sonuç sorgulama ekranı 2025 | 114. Dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları EGM

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 114. Dönem temel eğitim sınavı ve 90. Yenileme eğitimi sınavı, 12 Nisan tarihinde yapıldı. Sınava katılan adayların sonuçlar için heyecanlı bekleyişi sürerken Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sınav sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Sınav sonuçlarına bakmak isteyen katılımcılar için 2025 ÖGG sonuç sorgulama ekranı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 10:47
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ÖGG sonuç sorgulama ekranı 2025 | 114. Dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları EGM

ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2025 | Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 114. Dönem temel eğitim sınavı ve 90. Yenileme eğitimi sınavının sonuçları erişime açıldı. 12 Nisan Cumartesi günü yapılan sınavda Özel Güvenlik Görevlisi adayları, soruları doğru cevaplamak için birbiriyle yarışırken EGM, resmi internet sitesinde sonuçların açıklandığını duyurdu. İşte ÖGG sonuç sorgulama ekranı 2025 ve 114. Dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları EGM...

👉2025 ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN👈

ÖGG 114. DÖNEM SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

12 Nisan tarihinde düzenlenen ÖGG 114. Dönem Temel Eğitim Sınavı ve 90. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 2 Mayıs tarihinde erişime açıldı. Adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan egm.gov.tr adresinden sonuçlara ulaşabilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu ile birlikte sonuçları sorgulayabilecek. Sonuç ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puan ile birlikte doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak.

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ÖGG 114. DÖNEM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan takvime göre ÖGG 114. dönem soruları ve cevap anahtarı 15 Nisan'da erişime açıldı. Adaylar ÖGG soruları ve cevap anahtarı ekranında sınavda karşılarına gelen soruların doğru cevaplarını A,B,C,D,E şeklinde görüntüleyebiliyor. Cevap anahtarı ekranında soruların doğru yanıtları " kırmızı" olarak yer alıyor.

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