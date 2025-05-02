ALES sonuç ekranı 2025-1 | ALES sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

2025-1 ALES sonuç sorgulama ekranı için tıklayın

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ilki, bu yıl 13 Nisan Pazar günü yapıldı. Sözel ve sayılan alanlardan 100 soru sorulan adaylar, 150 dakika boyunca soruları doğru cevaplamak için birbiriyle yarıştı. Üniversitelerde akademik kadrolara atanmak ve lisansüstü programlara başvurmak amacıyla ALES'e katılan adaylar için sonuç ekranı erişime açıldı.

ÖSYM DUYURDU: ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 2 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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ALES SONUÇLARINA NASIL, NEREDEN BAKILIR?

Sonuçlar, ÖSYM'nin sonuç sayfasından erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre bilgisi girdikten sonra sorgulama işleminin yapabilecek.

2025-ALES/2-3 NE ZAMAN?

2025'in ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2), 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak. Sınava başvurular 13 - 21 Mayıs tarihleri arasında, geç başvurular ise 29 Mayıs'ta alınacak. ALES-2'nin sonuçları 25 Temmuz 2025'te açıklanacak.

Üçüncü ve son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) ise 23 Aralık'ta uygulanacak. ÖSYM'nin resmi takviminde yer alan bilgiye göre, sınav başvuruları 7 - 14 Kasım, geç başvurular ise 21 Kasım'da alınacak. Sınav sonuçları 12 Aralık'ta erişime açılacak.

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ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi resmi olarak 5 yıldır. ALES puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren geçerli olmakla birlikte bu puanlar 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir.