YARISI BİZDNE KAMPANYASI 2025 | Yarısı Bizden Kampanyası destek tutarı ne kadar, şartları neler?

Başkan Erdoğan Yarısı Bizden Kampanyası'nda destek miktarının artırıldığını açıkladı. Kentsel dönüşüm kampanyasına yönelik güncel bilgiler yakından takip edilirken Yarısı Bizden Kampanyası destek tutarı ne kadar, şartları neler? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI DESTEK TUTARLARI NE KADAR?

İstanbul başta olmak üzere 81 ili depreme karşı güvenlikli hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Erdoğan "İstanbul başta olmak üzere 81 vilayetimizin hepsini depreme karşı güvenlikli ve dayanıklı hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. 50 bin konutun tamamlanmasıyla 200 bin kişi deprem riskinden kurtarılıp güvenli barınma imkanına kavuşacak. Daha önce 700 bin lira olan hibemizi 875 bin liraya, yine 700 bin lira olan kredi tutarımızı 875 bin liraya, taşınma desteğimizi ise 100 bin liradan 125 bin liraya çıkarıyoruz. İstanbul'daki bir evin dönüşümü için verilen toplam destek miktarımızı 1 milyon 500 bin liradan 1 milyon 875 bin liraya getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

KONUTLAR İÇİN DESTEK 1 MİLYON 875 BİN TL

Buna göre İstanbul'da 'Yarısı Bizden Kampanyası'nda konut ve iş yerleri için hibe, kredi, taşınma desteği miktarları artırıldı. Konutlar için verilen destek 1 milyon 875 bin TL'ye işyerleri için 1 milyon TL'ye çıktı.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU EKRANI

YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Kampanyaya katılacaklar, süre kısıtlaması olmadan başvuruda bulunabilir.

Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor.

YARISI BİZDEN KENTSEL DÖNÜŞÜM KAMPANYASI ŞARTLARI

Kampanyaya katılım şartı sadece İstanbul'da riskli yapı sahibi olmak.

Ayrıca yeni projedeki yapı, eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemelidir. 1 Nisan 2023'ten sonra hazırlanmış ruhsat proje sahipleri de kampanyadan faydalanabiliyor.