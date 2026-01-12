Ankara’da okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Ankara Valiliği’nden son dakika açıklaması

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Meteoroloji'den gelen son uyarıların ardından Ankara'da eğitim gündemi hareketlendi. 13 Ocak Salı günü Ankara'da okulların tatil edilip edilmeyeceği, öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Ankara Valiliği'nin hava koşullarına ilişkin yapacağı değerlendirme sonucunda alınacak karar, resmi duyurularla paylaşılacak. Okulların tatil edilip edilmediğine dair en güncel ve doğru bilgiye Valilik açıklamaları üzerinden ulaşılabiliyor. Peki, Ankara Valiliği açıkladı mı? 13 Ocak Salı Ankara'da okullar tatil olacak mı?

ANKARA'DA KIRSAL MAHALLELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ankara Valiliği, 12 Ocak Pazartesi günü kent genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklama, özellikle sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar dikkate alınarak alındı.

Valiliğin resmî sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan duyuruda, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal bölgelerde taşımalı eğitim kapsamında okula erişim sağlayan öğrenciler için tedbir amaçlı karar alındığı belirtildi. Açıklamada, bu uygulamanın yalnızca taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsadığı, il ve ilçe merkezlerindeki okullarda ise eğitim öğretim faaliyetlerinin normal şekilde devam edeceği vurgulandı.

Yetkililer, vatandaşların ve velilerin Ankara Valiliği'nin resmî açıklamalarını takip etmeleri gerektiğini hatırlattı.

5 GÜNLÜK ANKARA HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre Ankara'da önümüzdeki günlerde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürecek. İşte Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini:

Pazar: Kuvvetli yağmurlu, 3°C / 7°C

Kuvvetli yağmurlu, Pazartesi: Hafif kar yağışlı, 3°C / 5°C

Hafif kar yağışlı, Salı: Hafif kar yağışlı, -3°C / 1°C

Hafif kar yağışlı, Çarşamba: Çok bulutlu, -4°C / 2°C

Çok bulutlu, Perşembe: Parçalı bulutlu, -1°C / 1°C

Uzmanlar, özellikle salı ve çarşamba günleri gece saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Sürücüler ve öğrencilerin, hava koşullarına karşı gerekli tedbirleri almaları tavsiye ediliyor.

Haftalık Hava Tahmini 📆(13- 19 Ocak 2026) Ülke genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerde Perşembe günü biraz artacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/dat2BkrwRn — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 12, 2026

13 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliği tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.