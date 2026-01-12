CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Ankara’da okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Ankara Valiliği’nden son dakika açıklaması

Ankara’da okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Ankara Valiliği’nden son dakika açıklaması

Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları sonrası gözler Ankara Valiliği’nden yapılacak açıklamaya çevrildi. Öğrenci ve veliler, “Ankara’da okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. 13 Ocak Salı günü için Ankara’da eğitim-öğretime ara verilip verilmediği, Valilik tarafından yapılacak resmi duyuru ile netlik kazanıyor. Ankara Valiliği’nin son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 18:23 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 18:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ankara’da okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Ankara Valiliği’nden son dakika açıklaması

Meteoroloji'den gelen son uyarıların ardından Ankara'da eğitim gündemi hareketlendi. 13 Ocak Salı günü Ankara'da okulların tatil edilip edilmeyeceği, öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Ankara Valiliği'nin hava koşullarına ilişkin yapacağı değerlendirme sonucunda alınacak karar, resmi duyurularla paylaşılacak. Okulların tatil edilip edilmediğine dair en güncel ve doğru bilgiye Valilik açıklamaları üzerinden ulaşılabiliyor. Peki, Ankara Valiliği açıkladı mı? 13 Ocak Salı Ankara'da okullar tatil olacak mı?

ANKARA'DA KIRSAL MAHALLELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ankara Valiliği, 12 Ocak Pazartesi günü kent genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklama, özellikle sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar dikkate alınarak alındı.

Valiliğin resmî sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan duyuruda, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal bölgelerde taşımalı eğitim kapsamında okula erişim sağlayan öğrenciler için tedbir amaçlı karar alındığı belirtildi. Açıklamada, bu uygulamanın yalnızca taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsadığı, il ve ilçe merkezlerindeki okullarda ise eğitim öğretim faaliyetlerinin normal şekilde devam edeceği vurgulandı.

Yetkililer, vatandaşların ve velilerin Ankara Valiliği'nin resmî açıklamalarını takip etmeleri gerektiğini hatırlattı.

5 GÜNLÜK ANKARA HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre Ankara'da önümüzdeki günlerde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürecek. İşte Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini:

  • Pazar: Kuvvetli yağmurlu, 3°C / 7°C

  • Pazartesi: Hafif kar yağışlı, 3°C / 5°C

  • Salı: Hafif kar yağışlı, -3°C / 1°C

  • Çarşamba: Çok bulutlu, -4°C / 2°C

  • Perşembe: Parçalı bulutlu, -1°C / 1°C

Uzmanlar, özellikle salı ve çarşamba günleri gece saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Sürücüler ve öğrencilerin, hava koşullarına karşı gerekli tedbirleri almaları tavsiye ediliyor.

13 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliği tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

AHaber CANLI YAYIN

En-Nesyri için F.Bahçe'ye teklif geldi!
Beşiktaş'ta o ismin sözleşmesi feshedildi!
DİĞER
Dünyanın en iyi 15 stoperi açıklandı! Zirvenin sahibi o isim oldu...
Türkiye'den Suriye mesajı: "Bir ülkede iki ordu olmaz"
Ertan Torunoğulları'ndan transfer müjdesi!
G.Saray'dan Rüdiger hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta o ismin sözleşmesi feshedildi! Beşiktaş'ta o ismin sözleşmesi feshedildi! 19:09
G. Saray'ın yeni transferi: Onyedika! G. Saray'ın yeni transferi: Onyedika! 19:01
F.Bahçe'nin kupa mesaisi başladı F.Bahçe'nin kupa mesaisi başladı 18:56
En-Nesyri için F.Bahçe'ye teklif geldi! En-Nesyri için F.Bahçe'ye teklif geldi! 18:30
Emmanuel Agbadou hayatı ve kariyeri Emmanuel Agbadou hayatı ve kariyeri 18:30
Fırtına'nın İstanbulspor mesaisi sürüyor! Fırtına'nın İstanbulspor mesaisi sürüyor! 18:02
Daha Eski
G.Saray'ın Fethiyespor maçı kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın Fethiyespor maçı kamp kadrosu açıklandı! 17:37
Ertan Torunoğulları'ndan transfer müjdesi! Ertan Torunoğulları'ndan transfer müjdesi! 16:49
G.Saray'ın istediği yıldıza F.Bahçe kancası! G.Saray'ın istediği yıldıza F.Bahçe kancası! 16:34
Milli karatecilerden 2 madalya! Milli karatecilerden 2 madalya! 16:25
Fenerbahçe yağmurluk fiyatları 2026 Fenerbahçe yağmurluk fiyatları 2026 16:23
Başar Önal'dan Beşiktaş'a transfer yanıtı! Başar Önal'dan Beşiktaş'a transfer yanıtı! 16:14