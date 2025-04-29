CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 29 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 29 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 29 Nisan 2025 tarihli 32885. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 29 Nisan Salı 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 08:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Resmi Gazete'de bugün! 29 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 29 NİSAN | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 29 Nisan Salı tarihli 32885. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 29 Nisan Salı Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

29 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

–– Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ (No: 2025/10)

–– Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-13.1.d)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2025 Tarihli ve E: 2024/70, K: 2025/36 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2025 Tarihli ve E: 2024/177, K: 2025/40 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/11/2024 Tarihli ve 2021/26642 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/10/2024 Tarihli ve 2021/54675 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/12/2024 Tarihli ve 2021/956 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3 ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

👉29 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

G.Saray'da 5. yıldıza özel 5 hazırlık!
Mourinho aradığı ismi Liverpool'da buldu!
DİĞER
Bir Gece Masalı'nda Canfeza'ya büyük sürpriz!
İstanbul'daki yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! Lüks otomobiller site otoparkından çıktı
F.Bahçe'den G.Saray'a Xhaka çalımı!
Icardi'den flaş Ali Koç paylaşımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'den flaş Ali Koç paylaşımı! Icardi'den flaş Ali Koç paylaşımı! 01:09
Ertuğrul Doğan: Gönülden istedik ama... Ertuğrul Doğan: Gönülden istedik ama... 01:09
Mourinho aradığı ismi Liverpool'da buldu! Mourinho aradığı ismi Liverpool'da buldu! 01:09
Fatih Tekke'den U19 açıklaması! Fatih Tekke'den U19 açıklaması! 01:09
Fırtına'nın gençleri Avrupa'da 2'nci! Fırtına'nın gençleri Avrupa'da 2'nci! 01:09
Trabzonspor'da duygusal anlar! Trabzonspor'da duygusal anlar! 01:09
Daha Eski
Göztepe galibiyeti hatırladı! Göztepe galibiyeti hatırladı! 01:09
G.Saray'a Sane transferinde şok! G.Saray'a Sane transferinde şok! 01:09
G.Saray'a sürpriz orta saha! G.Saray'a sürpriz orta saha! 01:09
F.Bahçe'ye derbi öncesi çifte müjde! F.Bahçe'ye derbi öncesi çifte müjde! 01:09
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 01:09
G.Saray'dan Oblak bombası! Transferde 'abla' detayı G.Saray'dan Oblak bombası! Transferde 'abla' detayı 01:09