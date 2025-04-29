Resmi Gazete'de bugün! 29 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 29 NİSAN | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 29 Nisan Salı tarihli 32885. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 29 Nisan Salı Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

29 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

–– Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ (No: 2025/10)

–– Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-13.1.d)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2025 Tarihli ve E: 2024/70, K: 2025/36 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2025 Tarihli ve E: 2024/177, K: 2025/40 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/11/2024 Tarihli ve 2021/26642 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/10/2024 Tarihli ve 2021/54675 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/12/2024 Tarihli ve 2021/956 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3 ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri