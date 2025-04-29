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Haberler Haberler İOKBS soru ve cevapları 2025 | Bursluluk sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı

İOKBS soru ve cevapları 2025 | Bursluluk sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı

İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen bursluluk sınavı (İOKBS), 1 milyonu aşkın öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Sınavda başarılı olabilmek için ter döken adaylar, sonuçların açıklanmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, sınav sonrası soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını erişime açtı. İşte 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar için İOKBS soru kitapçığı ve cevap anahtarı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 15:04 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 15:26
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İOKBS soru ve cevapları 2025 | Bursluluk sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı

İOKBS SORU VE CEVAPLARI 2025 | Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerindeki öğrencilerin katılım sağladığı Bursluluk Sınavı (İOKBS), 27 Nisan Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirildi. 100 dakikalık sınav süresi boyunca öğrenciler, başarılı olup burs almaya hak kazanmak için ter döktü. Yaklaşık 1 milyonu aşkın öğrencinin katıldığı sınavın ardından, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının ne zaman yayımlanacağı merak konusu oldu. MEB, sınavın tamamlanmasının ardından soru ve cevapları erişime açtı.

BURSLULUK SINAVI SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

👉 5. SINIF İOKBS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN👈

👉 6. SINIF İOKBS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN👈

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👉 9. SINIF İOKBS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN👈

👉 10 - 11. SINIF İOKBS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYI

2025 Bursluluk Sınavı Kaç Puanla Kazanılır

Bursluluk sınavını kazanmak için gerekli puan her yıl farklılık gösterebilir. Bu farklılık; sınavın zorluk derecesi, sınıf düzeyine göre belirlenen kontenjanlar ve başvuran öğrenci sayısı gibi etkenlere bağlıdır. Milli Eğitim Bakanlığı, önceki yıllarda bursluluk sınavı sonuçlarının ardından her sınıf düzeyi için ayrı ayrı taban puanları (burs kazanmak için gereken en düşük puanları) açıklamıştır. Ancak bu puanlar yıldan yıla değişebilir.

Örneğin, bir yıl 5. sınıf öğrencisi 450 puanla burs almaya hak kazanabilirken, aynı yıl 6. sınıf öğrencisinin burs kazanabilmesi için 460 puandan daha yüksek bir puan alması gerekebilir. Bu durum, sınıflara göre belirlenen kontenjanların farklı olmasından kaynaklanır. En güncel ve kesin bilgiler, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Millî Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılacaktır.

SONUÇLAR 30 MAYIS'TA ERİŞİME AÇILACAK

Bakanlık tarafından yayımlanan takvime göre bursluluk sınavı sonuçları 30 Mayıs'ta meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Adaylar sınav sonuçları ekranında doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri toplam puanları görüntüleyebilecek.

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