İstanbul depreminin ardından spor camiasından geçmiş olsun mesajları

Spor camiası, merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası geçmiş olsun paylaşımları yaptı.

Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremlerde olumsuz bir durumun yaşanmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. — TFF (@TFF_Org) April 23, 2025

İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. — Beşiktaş JK (@Besiktas) April 23, 2025

Marmara Denizi'nde meydana gelen İstanbul ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 23, 2025

İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 23, 2025