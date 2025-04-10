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ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 | ATA AÖF sınav belgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? Sınav yerleri belli oldu mu?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi ara sınavları yaklaşırken, öğrenciler sınav giriş belgelerini almak için sisteme yoğun ilgi göstermeye başladı. Bu hafta sonu gerçekleştirilecek vize sınavlarına sayılı günler kala, adaylar son hazırlıklarını tamamlarken sınavla ilgili önemli bilgiler de netleşti. Üniversitenin yaptığı açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları yüz yüze gerçekleştirilecek ve üç oturumdan oluşacak. Peki ATA AÖF vize sınavları hangi tarihlerde yapılacak? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte 2025 yılına ait ATA AÖF sınav takvimi ve detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 19:30 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 19:31
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ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 | ATA AÖF sınav belgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? Sınav yerleri belli oldu mu?

ATA AÖF bahar dönemi vize sınavları için geri sayım başladı. Nisan ayında yapılacak sınavlara ilişkin merak edilen tüm detaylar, Atatürk Üniversitesi tarafından yayımlanan resmi duyuruyla birlikte öğrencilere sunuldu. Bu yıl yüz yüze gerçekleştirilecek sınavlarda, oturum sayısından sınav süresine, soru sayısından sınav saatlerine kadar birçok konu netlik kazandı. Peki, ATA AÖF vize sınavları hangi günlerde yapılacak? Sınavlar saat kaçta başlayacak ve ne zaman sona erecek? İşte 2025 yılı ATA AÖF sınav tarihleri ve sınav sürecine dair merak edilenler...

ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF), 2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin akademik takvimini öğrencilerle paylaştı. Bu duyuruyla birlikte, binlerce öğrencinin merakla beklediği bahar yarıyılı ara sınav (vize) tarihleri de resmen belli oldu.

ATA AÖF bahar dönemi vize sınavları 05-06 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar, yüz yüze olarak ve toplamda üç ayrı oturumda yapılacak. Öğrencilerin sınav günü ve saatlerine göre hazırlıklarını yapmaları oldukça önemli.

ATA AÖF VİZE SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE SAAT KAÇTA SONA ERİYOR?

İşte ATA AÖF vize sınavlarının tarih ve saat bilgileri:

1. Oturum: 5 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 09.30

2. Oturum: 5 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 14.00

3. Oturum: 6 Nisan 2025 Pazar günü saat 09.30

Sınavlar, belirtilen günlerde farklı saat dilimlerinde uygulanacak ve her oturumda öğrenciler, sınava girecekleri dersler için 30 dakikalık süreye sahip olacak. Sınavlar çoktan seçmeli test formatında yapılacak.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ATA AÖF öğrencileri için bahar dönemi vize sınavları yaklaşırken, sınav giriş belgeleri de erişime açıldı. Adaylar, sınav yerlerini ve oturum bilgilerini içeren sınav giriş belgelerine kolaylıkla ulaşabiliyor.

Belgenizi temin etmek için https://obs.atauni.edu.tr/ adresine kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapmanız yeterli olacak. Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden alınabilen belgeler, ayrıca ATA-AÖF Hibrit, ÖYS ve ATA-AÖF OYS uygulamaları aracılığıyla da görüntülenebiliyor.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF VİZE SINAV SORULARI NASIL OLACAK?

ATA AÖF bahar dönemi ara sınavlarına girecek öğrenciler için önemli bir hatırlatma yapıldı. Her bir ders için sınav süresi tam olarak 30 dakika olarak belirlenmiş durumda.

Sınavın başlamasından sonra yalnızca ilk 15 dakika içinde gelen adaylar sınav salonuna kabul edilecek. Bu süreden sonra, sebebi ne olursa olsun, geç kalan öğrencilerin sınava girmesine izin verilmeyecek.

Ayrıca, sınava geç de olsa (ilk 15 dakika içinde) başlayan öğrencilere ek süre tanınmayacak. Bu nedenle, öğrencilerin sınav saatinden önce sınav binasında hazır bulunmaları ve zaman yönetimine özen göstermeleri büyük önem taşıyor.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF bahar dönemi vize sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını da merak ediyor. Sınavların tamamlanmasının ardından sonuçların yaklaşık 7 ila 10 gün içerisinde açıklanması öngörülüyor.

Sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ATA AÖF öğrenci otomasyonu üzerinden sisteme giriş yaparak bilgilerine ulaşabilecek. T.C. kimlik numarası ve şifre ile erişim sağlanan sistemde, öğrenciler hem notlarını görebilecek hem de sınav performanslarını değerlendirme fırsatı yakalayacak.

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