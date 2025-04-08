  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 8 Nisan AFAD, Kandilli son depremler

Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 8 Nisan AFAD, Kandilli son depremler

Deprem 8 Nisan Salı | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 8 Nisan 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 07:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 8 Nisan AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM Mİ OLDU 8 NİSAN? | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok sayıda artçıları da doğuruyor. İşte 8 Nisan Salı son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

8 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir. Aşağıdaki deprem bilgilerinde sıralama 'tarih, saat, şiddeti ve merkezüssü' şeklindedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

2025.04.08 00:04:07 3.1 FIDANLI-SAMANDAG (HATAY)

2025.04.07 22:45:29 3.2 EGE DENIZI

2025.04.07 20:40:00 3.4 DORAK-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)

2025.04.07 18:05:40 3.2 IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Maçın ardından flaş yorum! "Bir puan aldığına sevinmeli"
Ezeli rakiplerin kaleci düellosu!
DİĞER
"Fenerin Ayısı" yorumu mahkemelik oldu! Ümit Özat’tan sert tepki!
CHP'de "Özel" kesikler! Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'na yakın isimleri saf dışı bıraktı
F.Bahçe Skriniar'ı bırakmıyor!
F.Bahçe'ye Sırp forvet!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçı ne zaman? 09:12
Maçın ardından flaş yorum! "Bir puan aldığına sevinmeli" Maçın ardından flaş yorum! "Bir puan aldığına sevinmeli" 09:05
Bugünkü maçlar 8 Nisan Salı 2025 Bugünkü maçlar 8 Nisan Salı 2025 08:14
Buruk'tan Mourinho'ya flaş cevap! Buruk'tan Mourinho'ya flaş cevap! 01:35
Buruk'tan Mourinho'ya flaş cevap! Buruk'tan Mourinho'ya flaş cevap! 01:35
Tayyip Talha Sanuç'tan özür paylaşımı Tayyip Talha Sanuç'tan özür paylaşımı 00:32
Daha Eski
Tayyip Talha Sanuç'tan özür paylaşımı Tayyip Talha Sanuç'tan özür paylaşımı 00:31
Solskjaer: Kazanmamız gerekiyordu! Solskjaer: Kazanmamız gerekiyordu! 00:29
Kartal 1 puanı kurtardı! Kartal 1 puanı kurtardı! 00:29
İzmir'de kazanan yok! İzmir'de kazanan yok! 00:29
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:29
Beşiktaş penaltı bekledi! Beşiktaş penaltı bekledi! 00:29