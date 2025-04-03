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Haberler Haberler NİSAN 2025 KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA! - Nisan ayı kira artış oranı yüzde kaç? Enflasyona göre kira zammı hesaplama

NİSAN 2025 KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA! - Nisan ayı kira artış oranı yüzde kaç? Enflasyona göre kira zammı hesaplama

Türkiye İstatistik Kurumu'nun, enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte Nisan ayı kira zam oranı belli oldu. 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zam sınırının kaldırılmasının ardından kiracılar ve ev sahipleri, TÜFE rakamlarına göre kira zammı hesaplamasını merak ediyor. Peki Nisan ayı kira zammı ne kadar oldu? İşte 2025 Nisan ayı enflasyona göre kira zammı hesaplama...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 10:18 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 10:19
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NİSAN 2025 KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA! - Nisan ayı kira artış oranı yüzde kaç? Enflasyona göre kira zammı hesaplama

NİSAN 2025 KİRA ARTIŞ ORANI | Enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte güncellendi. Bu güncel veriler arasında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yer alıyor. Kira zammı ise en çok merak edilen konulardan biri olarak öne çıkıyor. Arama motorlarında Nisan ayı kira artış oranı yüzdesi ve kira artış oranının nasıl hesaplandığı gibi sorular, kira artışıyla ilgilenenler tarafından araştırılıyor. İşte 2025 Nisan ayı kira artış oranı ve hesaplama detayları...

NİSAN AYI KİRA ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan Mart ayı enflasyon oranı belli oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %51,26 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %51,26 artış olarak gerçekleşti.

Mart ayında TÜFE yüzde 2,46 artarken, yıllık bazda enflasyon yüzde 38,10 olarak gerçekleşti. Nisan ayı kira artış oranı ise %38,10 olarak belirlendi.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,88 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,23 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,50 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,23 artış gösterdi.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Nisan 2025

Artış Oranı: %38,10

Kira Artış Tutarı: 3.810,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 13.810,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 165.720,00 TL

Mevcut Kira Bedeli: 20.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Nisan 2025

Artış Oranı: %38,10

Kira Artış Tutarı: 7.620,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 27.620,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 331.440,00 TL

Mevcut Kira Bedeli: 30.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Nisan 2025

Artış Oranı: %38,10

Kira Artış Tutarı: 11.430,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 41.430,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 497.160,00 TL

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