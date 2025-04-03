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Haberler Haberler MART 2025 ENFLASYON ORANI SON DAKİKA! - TÜİK Mart ayı enflasyon oranı kaç oldu?

MART 2025 ENFLASYON ORANI SON DAKİKA! - TÜİK Mart ayı enflasyon oranı kaç oldu?

TÜİK tarafından açıklanacak yılın üçüncü enflasyon verisi, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. İç pazarda fiyatlar üzerindeki etkisi sebebiyle büyük önem taşıyan enflasyon, aynı zamanda kira artış oranını da belirlediğinden kiracı ve ev sahipleri tarafından da araştırılıyor. Peki Mart ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? 2025 Mart enflasyon beklentisi kaç? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 10:13 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 10:14
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MART 2025 ENFLASYON ORANI SON DAKİKA! - TÜİK Mart ayı enflasyon oranı kaç oldu?

MART 2025 ENFLASYON ORANI | Türkiye İstatistik Kurumu'nun her ayın 3. gününde açıkladığı bir önceki aya ait enflasyon verileri, iç pazar ve maaş zamları için büyük öneme sahip. Yılın üçüncü enflasyon verisi için yatırımcı ve vatandaşlar nefesini tutup beklerken 'Mart ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK 2025 Mart ayı enflasyon verileri beklenti anketi ve tahminler neler?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

MART AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan Mart ayı enflasyon oranı belli oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %51,26 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %51,26 artış olarak gerçekleşti.

Mart ayında TÜFE yüzde 2,46 artarken, yıllık bazda enflasyon yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,88 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,23 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,50 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,23 artış gösterdi.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Nisan 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: %38,10

Kira Artış Tutarı: 3.810,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 13.810,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 165.720,00 TL

Mevcut Kira Bedeli: 20.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Nisan 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: %38,10

Kira Artış Tutarı: 7.620,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 27.620,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 331.440,00 TL

Mevcut Kira Bedeli: 30.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Nisan 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: %38,10

Kira Artış Tutarı: 11.430,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 41.430,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 497.160,00 TL

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