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Haberler Haberler BİM aktüel kataloğu 18 Mart Salı | Bu Salı Bim'de indirim fırsatı!

BİM aktüel kataloğu 18 Mart Salı | Bu Salı Bim'de indirim fırsatı!

Bim aktüel ürünler kataloğu 18 Mart Salı tarihiyle yayınlandı. Binlerce ürünü uygun fiyata satan Bim, bu hafta da gıda ve temizlik ürünlerini uygun fiyata alma imkanı sundu. Deterjandan abur cubura bir çok ürünü indirimli fiyata alabilmeniz için işte 18 Mart Bim indirim kataloğu..

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 12:24 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 13:12
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BİM aktüel kataloğu 18 Mart Salı | Bu Salı Bim'de indirim fırsatı!

Solo Bambu Tuvalet Kağıdı: 275 tl

Solo Bambu Kağıt Havlu:165 tl

Molfix Marka Bebek Bezi Çeşitleri: 325 tl

Kotex Hijyenik Ped Gece-Normal: 65 tl

Billmatik Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 10 kg: 239 tl

Bingo Bulaşık Makinesi Kapsül Bingo Pro: 209 tl

Komili sıvı sabun 4L: 75 tl

Comfort Family Büyük Beden Kaşkorse Atlet: 72,50 tl

Elidor Şampuan 400 ml:89 tl

Piliç Kadınbudu Köfte Erpiliç 1000g: 109 TL

Piliç Döner Gedik 700: 159 TL

Piliç Uzun Sosis Banvit 1000 g: 85 TL

Dilimli Dana Macar Salam Torku 3x50 g: 69 TL

Tam Yağlı Taze Kaşar Peynir 1000 g: 259 TL

Mısır Yağı 5 L: Safiya: 279 TL

Domates Salçası İpekköy 1650 g: 84,50 TL

Makarna Çeşitleri Pastavilla 500 g: 24,75 TL

Yayla ve Ovaçiçek Balı Balparmak 850 g: 295 TL

Çorum Mantısı Kemal Öz 1000 g: 37,50 TL

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