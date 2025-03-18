BİM aktüel kataloğu 18 Mart Salı | Bu Salı Bim'de indirim fırsatı!

Solo Bambu Tuvalet Kağıdı: 275 tl
Solo Bambu Kağıt Havlu:165 tl
Molfix Marka Bebek Bezi Çeşitleri: 325 tl
Kotex Hijyenik Ped Gece-Normal: 65 tl
Billmatik Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 10 kg: 239 tl
Bingo Bulaşık Makinesi Kapsül Bingo Pro: 209 tl
Komili sıvı sabun 4L: 75 tl
Comfort Family Büyük Beden Kaşkorse Atlet: 72,50 tl
Elidor Şampuan 400 ml:89 tl
Piliç Kadınbudu Köfte Erpiliç 1000g: 109 TL
Piliç Döner Gedik 700: 159 TL
Piliç Uzun Sosis Banvit 1000 g: 85 TL
Dilimli Dana Macar Salam Torku 3x50 g: 69 TL
Tam Yağlı Taze Kaşar Peynir 1000 g: 259 TL
Mısır Yağı 5 L: Safiya: 279 TL
Domates Salçası İpekköy 1650 g: 84,50 TL
Makarna Çeşitleri Pastavilla 500 g: 24,75 TL
Yayla ve Ovaçiçek Balı Balparmak 850 g: 295 TL
Çorum Mantısı Kemal Öz 1000 g: 37,50 TL