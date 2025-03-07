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Haberler Haberler Fahiş aidatlarla mücadelede kritik hamle: Bakanlıktan 'yönetim' adımı

Fahiş aidatlarla mücadelede kritik hamle: Bakanlıktan 'yönetim' adımı

Ülke genelinde site aidatları kira fiyatlarıyla yarışırken vatandaşların en çok şikayetçi olduğu bu konuya ilişkin düzenlemede sona gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yeni düzenleme ile aidat krizine kalıcı çözüm bulmayı hedefliyor. Yeni mevzuatla birlikte site yönetiminde Bakanlık tarafından yetkilendirilen kişiler olacak ve yönetimlerinin harcamaları denetlenecek. İşte aidat düzenlemesine ilişkin detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 09:39
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Fahiş aidatlarla mücadelede kritik hamle: Bakanlıktan 'yönetim' adımı

Site aidatlarına art arda gelen fahiş zam haberlerinin ardından yeni mevzuatın detayları açığa çıktı. Yönetimlerin belirsiz harcamalarının faturasını site sakinleri öderken yeni mevzuata göre artık yönetim harcamaları her yıl denetlemeye tabi tutulacak. Öte yandan site yönetimlerinde görev alacak şirketler de bakanlık tarafından sınıflandırılıp belgelendirilecek.

SADECE BAKANLIK YETKİ VERECEK

TRT'nin haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, "634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu"na tabi binalarda faaliyet gösterecek yönetim şirketleriyle ilgili mevzuat düzenlemesinde hazırlıklarını tamamladı. Yeni düzenlemeyle konut ve konutla birlikte ticari alanı olan binaların (sitelerin) yönetiminde faaliyet gösterecek şirketler, Bakanlıkça sınıflandırılacak ve belgelendirilecek. Mevzuatın yürürlüğe girmesinden sonra, kat malikleri yönetim işini kendileri değil de şirketlere yaptırmak isterlerse, bu işleri sadece Bakanlıkça yetkilendirilmiş şirketler üstlenebilecek.

HANGİ HİZMETLERDEN SORUMLU OLACAK?

Bakanlıkça yetkilendirilecek şirketler, kat maliklerine ve kiracılara rutin olarak sundukları hizmetlerin yanı sıra; otopark, bahçe alanları, varsa sosyal tesisler gibi ortak yaşam alanlarının ruhsat ve eki projelerine uygun olarak kullanılmasını ve işletilmesini sağlayacak. Kazan dairesi, asansör gibi makine ve ekipmanların düzenli bakım ve kontrollerini, enerji verimliliği ve evsel atık yönetiminin düzenlenmesini takip edip sağlayacaklar. Noksanlıklar, yapılması gerekenler ve alınması gereken önlemler konusunda önce bina yönetimini ve kat maliklerini uyaracaklar. Site yönetimleri yerine getirilmesi zaruri olan konularla ilgili gereken tedbirlerin alınmaması durumunda da ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunabilecek.

EN AZ YILDA BİR KEZ YAPILACAK

Bu şirketlerin yönetim hizmeti verdikleri binalardaki faaliyetleri ve yapılan harcamaları da yine Bakanlıkça yetkilendirilecek bağımsız denetim şirketlerince yapılacak. Bu denetimlerin yılda en az bir kez yapılması zorunlu olacak. Ayrıca kat malikleri denetim talebinde bulunabilecek. Kat maliklerinin iskan ettikleri yapıların yönetimine dair bilgi ve belgelere sistem üzerinden şeffaf bir şekilde erişimi için Bakanlıkça elektronik yazılım sistemi kurulup ortak kullanıma açılacak.

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