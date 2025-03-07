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Haberler Haberler BİLSEM SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI | BİLSEM sonuçları açıklandı

BİLSEM SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI | BİLSEM sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, özel yetenekli öğrencilere eğitim veren Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) için bekleyiş sona erdi. Öğrenciler taban puanlara göre okullara yerleştirilerek eğitime başlayacak. BİLSEM sonuçları açıklandı. İşte sonuç ekranı ve detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 23:08 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 12:42
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BİLSEM SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI | BİLSEM sonuçları açıklandı

BİLSEM sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesinden erişilebilir olacak. Adayların TC Kimlik Numarası ve doğum tarihi bilgileri ile giriş yaparak öğrenebileceği sonuçlar, Zihinsel Performans Değerlendirme Testi, Görsel Algı Testi (resim yeteneği) ve Müzikal Yatkınlık Testi (müzik yeteneği) üzerinden açıklandı. Sonuçlar için bekleyiş sürerken BİLSEM sonuçları açıklandı. Sonuç sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI

BİLSEM sınav sonuçları 1-2-3. sınıf öğrencileri için geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Genel Zihinsel Yetenek, Resim Yetenek ve Müzik Yetenek alanından sınava dahil olan öğrenciler, BİLSEM sonuçlarındaki taban puanlara göre okullara yerleştirilerek eğitime başlayacak. BİLSEM sınav sonuçları 7 Mart Cuma günü itibarıyla MEB'in internet sitesi üzerinden duyuruldu.

BİLSEM SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2025 BİLSEM TAKVİMİ

21 Aralık 2024 - 23 Şubat 2025: Ön değerlendirme uygulamalarının yapılması

28 Şubat 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

03-07 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

10-21 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

26 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

14 Nisan-27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

7-11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14 Temmuz-25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

28 Temmuz- 29 Ağustos 2025: BILSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

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