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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 28 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 28 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 28 Şubat 2025 tarihli 32827. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 28 Şubat Cuma 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 09:12
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Resmi Gazete'de bugün! 28 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 28 ŞUBAT | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 28 Şubat Cuma tarihli 32827. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 28 Şubat Cuma Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

28 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/65, 66, 67, 68)

YÖNETMELİKLER

–– Millî Savunma Üniversitesi Elektronik Harp ve Siber Güvenlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

–– Millî Savunma Üniversitesi Kıbrıs, Yunanistan ve Ege-Doğu Akdeniz Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

–– Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/02/2025 Tarihli ve 13328, 13329, 13330 ve 13331 Sayılı Kararları

👉28 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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