Takdir ve teşekkür kaç puanla alınır? Takdir, teşekkür belgesi hesaplama 2026

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Takdir, Teşekkür Belgesi hesaplama 2026 rehberi, 1. dönem sonunda belge almayı hedefleyen öğrenciler için önemli bilgiler sunuyor. Ortaokul ve lise düzeyinde geçerli olan puanlama sistemine göre teşekkür belgesi için gereken ortalama ile takdir belgesi için gereken puan farklılık gösteriyor. 2026 yılında takdir teşekkür belgesi puanı kaç sorusunun yanıtı ve hesaplama detayları öğrencilerin gündeminde yer alıyor.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR KAÇ PUANLA ALINIR?

İlkokul 4. sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının tüm sınıflarında öğrencilerin takdir veya teşekkür belgesi alabilmesi için belirli puan şartlarını sağlaması gerekmektedir.

Bu kapsamda;

Türkçe dersinden en az 55,00,

Diğer derslerin her birinden en az 45,00 puan alınması şarttır.

Bu koşulları sağlayan öğrencilerden:

70,00 – 84,99 puan ortalamasına sahip olanlar Teşekkür Belgesi,

85,00 ve üzeri puan ortalamasına sahip olanlar Takdir Belgesi almaya hak kazanır.

İFTİHAR BELGESİ NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

İftihar Belgesi; ulusal veya uluslararası yarışmalarda ilk beş dereceye giren, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanlarda üstün başarı gösteren öğrencilere verilmektedir.

İlkokullarda sınıf öğretmeni, Ortaokullarda ise Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu tarafından verilir.

LİSE TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ ALMA ŞARTLARI

Liselerde takdir ve teşekkür belgesi, Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulu tarafından verilmektedir. Öğrencilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

Özürsüz devamsızlık süresinin 5 günü geçmemesi

Tüm derslerden başarılı olunması

Dönem ağırlıklı not ortalamasının 70,00 ve üzeri olması

Davranış puanının 100 olması

Bu şartları sağlayan öğrencilerden:

70,00 – 84,99 arası ortalamaya sahip olanlar Teşekkür Belgesi,

85,00 ve üzeri ortalamaya sahip olanlar Takdir Belgesi alır.

Ayrıca, ortaöğretim süresince en az üç öğretim yılının tüm dönemlerinde takdir belgesi alan öğrenciler Üstün Başarı Belgesi ile ödüllendirilir.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Takdir ve teşekkür belgesi hesaplaması, ağırlıklı not ortalaması esas alınarak yapılır.

Her dersin dönem sonu notu belirlenir.

Ders notu, o dersin haftalık ders saatiyle çarpılır.

Tüm derslerin katkı puanları toplanır.

Toplam katkı puanı, toplam haftalık ders saatine bölünür.

Elde edilen sonuç, karne not ortalamasını verir.