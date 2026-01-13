Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev turnuvada C Grubu 2. hafta maçında Gaziantep FK ile Kocaelispor kozlarını paylaşıyor. Gaziantep FK'nın ev sahibi olduğu bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE GAZİANTEP FK-KOCAELİSPOR MAÇI 11'LERİ:

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Camara, Arda, Bayo, Gassama,Tayyip Talha, Sangare, Yusuf, Ogün, Maxim

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Smolcic, Dijksteel, Muharrem, Keita, Linetty, Tayfur, Can, Churlinov, Petkovic

ASpor CANLI YAYIN

GAZİANTEP FK-KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Kocaelispor maçı TSİ 18.00'de başladı. Mücadele A Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.