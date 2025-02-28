  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 28 Şubat

BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 28 Şubat

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 70'in üzerine yükseldi. İstanbul kış yağışlarının devamıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 74,5 olarak ölçüldü. İşte 28 Şubat Cuma 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 09:29
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 28 Şubat

BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 ŞUBAT | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 55,62 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 90,34 ile Istrancalar Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 28 Şubat Cuma günü yüzde 74,5 olarak ölçüldü.

💦27 ŞUBAT 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

28 Şubat Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 74,5 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 28 Şubat'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %80,53

🚿 Darlık Barajı: %70,12

🚿 Elmalı Barajı: %89,71

🚿 Terkos Barajı: %75,51

🚿 Alibey Barajı: %62,58

🚿 Büyükçekmece Barajı: %71,25

🚿 Sazlıdere Barajı: %55,62

🚿 Istrancalar Barajı: %90,34

🚿 Kazandere Barajı: %80,44

🚿 Pabuçdere Barajı: %79

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

"Almanya'da nasıl oynamış?"
G.Saray'da şaşırtan ayrılık! Geldiği gibi gidiyor
DİĞER
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK yarı finale kalan takımlar belli oldu!
Tarihe geçen kara leke: 28 Şubat! İşte postal sevicilerin utanç manşetleri
F.Bahçe'de Kostic için flaş karar!
G.Saray'da rota Belçika hedef iki isim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? 08:57
"Almanya'da nasıl oynamış?" "Almanya'da nasıl oynamış?" 08:50
"Dalgakıran oldu" "Dalgakıran oldu" 08:45
Bugünkü maçlar 28 Şubat 2025 Bugünkü maçlar 28 Şubat 2025 08:27
Mourinho hangi maçlarda cezalı? Mourinho hangi maçlarda cezalı? 01:13
PFDK kararları açıklandı! Mourinho ve Buruk'un cezası... PFDK kararları açıklandı! Mourinho ve Buruk'un cezası... 01:13
Daha Eski
Buruk: Bizim için en büyük korku... Buruk: Bizim için en büyük korku... 01:13
F.Bahçe Beko deplasmanda kayıp! F.Bahçe Beko deplasmanda kayıp! 01:13
G.Saray çeyrek finalde! G.Saray çeyrek finalde! 01:13
Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde derbi var! Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde derbi var! 01:13
F.Bahçe'de hedef 20'lik sol bek! F.Bahçe'de hedef 20'lik sol bek! 01:13
Rangers'tan taraftarına Ramazan uyarısı! Rangers'tan taraftarına Ramazan uyarısı! 01:13