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Haberler Haberler ZEKAT NEDİR? | Zekat nasıl hesaplanır, kimlere verilir, kime verilmez?

ZEKAT NEDİR? | Zekat nasıl hesaplanır, kimlere verilir, kime verilmez?

Maddi durumu yeterli olan kişilerin yerine getirmesi gereken, İslam'ın şartlarından biri olan zekat vermek, Ramazan ayının gelişiyle birlikte en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Zenginlerin mal varlıklarının belirli bir oranını, ihtiyaç sahiplerine verme yükümlülüğüne dayanan zekat verme hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Zekat nedir? Zekat nasıl hesaplanır, kimlere verilir, kime verilmez?' sorularının cevaplarını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 14:46
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ZEKAT NEDİR? | Zekat nasıl hesaplanır, kimlere verilir, kime verilmez?

ZEKAT NEDİR? | Zekat, kelime olarak "temizlik" ve "büyüme" anlamlarına gelir. İslam'ın 5 şartından biri olan zekat ile Müslümanlar, mal ve mülklerinin belli bir oranını, zekat olarak vermekle yükümlüdürler. Zekat verecek Müslümanlar için arama motorlarında sorgulanan 'Zekat nedir? Zekat nasıl hesaplanır, kimlere verilir, kime verilmez?' sorularını yanıtladık. İşte detaylar...

ZEKAT NEDİR?

Zekât, İslam dininde, bir Müslümanın, malının belirli bir kısmını fakir ve muhtaçlara vermesi gereken maddi bir ibadettir. Zekât, kelime olarak "temizlik", "artma" ve "bereket" anlamlarına gelir. Bu ibadet, Müslümanın malını temizler ve servetin paylaşılmasını sağlar. Zekât, İslam'ın beş şartından biri olup, finansal anlamda sosyal adaleti sağlamak amacı güder.

ZEKAT NASIL HESAPLANIR?

Zekât, mal ve servetin üzerinden yıllık olarak hesaplanır. Zekât hesaplamak için, müslümanların sahip olduğu nisap adı verilen belirli bir servet seviyesini geçmesi gerekir. Nisap, altın, gümüş ya da nakit para olarak hesaplanabilir.

Nisap Miktarı: Nisap, genellikle 85 gram altın ya da bunun karşılığı olan para olarak kabul edilir. Eğer bir kişinin malı bu değeri geçiyorsa zekât vermekle yükümlüdür.

Zekât Verilecek Mal: Nakit para, altın, gümüş, ticaret malları gibi değerlendirilen varlıkların üzerinden zekât hesaplanır.

Zekât Oranı: Yıl boyunca sahip olunan malın %2,5'i zekât olarak verilmelidir.

Örneğin: Bir kişinin yıl sonunda 1.000.000 TL nakit parası var ve bu kişi üzerinde zekât vermekle yükümlü. Zekât hesaplaması şöyle yapılır: 1000.000 TL x 0,025 (yüzde 2,5) = 25.000 TL zekât vermesi gerekir.

ZEKAT KİMLERE VERİLİR?

Zekât, yalnızca fakir ve muhtaçlara verilmesi gereken bir ibadettir. Zekât verilmesi gereken kişiler şunlardır:

Fakirlere: Geçimlerini sağlamakta zorluk çeken ve yoksul olan kimseler.

Hastalara: Çalışamayacak durumda olan, sağlık sorunları nedeniyle gelir elde edemeyen kişiler.

Zekât Görevlilerine: Zekâtın toplanması ve dağıtılması işini yapan kişiler.

Borçlulara: Zekât, borçlarını ödemekte zorlanan kimselere de verilebilir.

Allah yolunda çalışanlara: İslami hizmetlerde çalışan, İslam'ı yaymak için faaliyet gösteren kişilere verilebilir.

Yolculara: Seyahate çıkmış ve yolda zor durumda olan kimselere de zekât verilebilir.

ZEKAT KİME VERİLMEZ?

Zenginlere: Mal ve mülk sahibi, geçimini sağlayabilen kişilere zekât verilmez.

Anne, baba, çocuklara: Zekât, kişi kendi ana-babası ve çocuklarına verilmez. Onlara bakmak ve destek olmak, zaten kişinin sorumluluğundadır.

Müslüman olmayanlara: Zekât, yalnızca Müslümanlara verilebilir. Müslüman olmayanlara, sadaka ya da başka yardımlar yapılabilir, ancak zekât verilemez.

Zekât verecek kişinin borçlularına: Zekât veren kişi, kendi borçlarını ödeyecek durumda değilse, borçlu olduğu kişiler zekât almaz.

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