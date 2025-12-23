Konya'da korkutan deprem! Merkez üssü neresi? AFAD deprem

SON DAKİKA KONYA DEPREM | AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, 23 Aralık Salı akşamı saat 22.20'de Konya'da deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntının ardından depremin büyüklüğü ve merkez üssü netlik kazandı. Yaşanan gelişme sonrası vatandaşlar, "Konya depremi kaç şiddetinde oldu?" ve "Az önce deprem nerede oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konya depremiyle ilgili öne çıkan ayrıntılar kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

KONYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD, 23 Aralık Salı günü saat 22.20'de Konya'da 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Sarsıntının merkez üssü Selçuklu olarak belirtilirken, depremin 7 kilometre derinlikte olduğu aktarıldı.

KANDİLLİ DEPREM

Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yer alan bilgilere göre, Konya depremi verileri şu şekilde: