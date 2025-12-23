CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler 2026 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan ayı takvimi!

Milyonlarca Müslüman tarafından heyecanla beklenen Ramazan ayı takvimi 2026 belli oldu. Birlik ve beraberliğin ön planda olduğu bu mübarek ayda, ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek, fitre ve zekat vermek gibi ibadetler tavsiye ediliyor. Özellikle Ramazan Bayramı tarihi heyecanla bekleniyor. Peki, 2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman? İşte, Ramazan ayı takvimi hakkında öne çıkan detaylar...

Müslümanlar için büyük bir manevi anlam taşıyan 2026 Ramazan ayının takvimi netleşti. Paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma duygularının ön plana çıktığı bu mübarek dönemde; ihtiyaç sahiplerine destek olmak, fitre ve zekat ibadetlerini yerine getirmek önemle tavsiye ediliyor. Ramazan'ın yaklaşmasıyla birlikte "2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?" sorusu da merak konusu oldu. İşte, Ramazan ayı takvim detayları…

2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

2026 Ramazan ayı, 18 Şubat Çarşamba gecesini 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan ilk sahurla başlayacak. Ay boyunca Müslümanlar, imsak vaktinden iftara kadar oruç tutarak ibadetlerini yerine getirecek ve manevi bir yenilenme süreci yaşayacak. Ramazan, 19 Mart Perşembe günü tutulacak son oruçla birlikte sona erecek.

2026 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan ayı takvimi!

2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

19 Şubat-19 Mart tarihleri arasında olacak Ramazan ayı sonrası, Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Ramazan Bayramı üç gün sürecek.

