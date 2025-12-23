2026 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan ayı takvimi!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
2026 Ramazan ayı, 18 Şubat Çarşamba gecesini 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan ilk sahurla başlayacak. Ay boyunca Müslümanlar, imsak vaktinden iftara kadar oruç tutarak ibadetlerini yerine getirecek ve manevi bir yenilenme süreci yaşayacak. Ramazan, 19 Mart Perşembe günü tutulacak son oruçla birlikte sona erecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
19 Şubat-19 Mart tarihleri arasında olacak Ramazan ayı sonrası, Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Ramazan Bayramı üç gün sürecek.
DİĞER